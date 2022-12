"¿Eres el novio de Kim Jong-un?": dos amigos sufren un ataque racista en un restaurante de EE.UU. (VIDEO)

Dos personas de ascendencia asiática que estaban grabando un video para Tik Tok en un restaurante de comida rápida en la ciudad californiana de San Ramón fueron objeto de un ataque racista y homofóbico.

El incidente tuvo lugar el sábado de la semana pasada cuando una pareja de amigos que estaban probando diferentes platos en la hamburguesería In-N-Out fueron abordados por un sujeto que les preguntó si se estaban "filmando cómo comían", a lo que estos respondieron que sí, recogen medios locales.

Acto seguido, el individuo los insultó diciendo que eran "unos homosexuales raros". Posteriormente, empezó a acosarlos por sus características raciales, preguntándoles si eran "japoneses o coreanos".

"Soy coreano", aclaró uno de ellos, a lo que el sujeto le contestó: "Sí, coreano, eso es lo que pensé". Más adelante, se oye como el individuo arremete contra el joven de ascendencia coreana, identificado como Elliot Ha, preguntándole si es "el novio de Kim Jong-un" y si ha tenido "sexo gay antes". El asunto continuó con insultos raciales por parte del agresor, que llegó a decir que él era "propietario de esclavos". Por último, el perpetrador se retiró del lugar, no si antes lanzar una amenaza.

Una de las personas afectadas, identificada como Arine Kim, declaró a un medio local que no podía creer lo que sucedió ese día. "Honestamente, si no lo hubiera grabado, no habría creído que sucedió porque incluso algunas de las palabras que dijo, en el calor del momento, no me di cuenta de que se estaba llamando a sí mismo 'amo de esclavos'", señaló Kim.

Las imágenes fueron publicadas en TikTok, donde se volvieron virales. Las víctimas fueron contactas por el Departamento de Policía de San Ramón para iniciar una investigación, con el fin de dar con el atacante. Los agentes finalmente detuvieron a Jordan Douglas Krah, de 40 años, originario de la ciudad de Denver (Colorado).

A pesar de que Krah fue puesto en prisión por dos cargos relacionados por crímenes de odio, salió libre bajo fianza. Los detectives que llevan el caso se reunirán con los fiscales para solicitar que se le imputen cargos.

En un informe presentado en el mes de junio por el fiscal general de California, Rob Bonta, se precisó que el año pasado se registraron 1.800 incidentes relacionados con crímenes de odio, lo que representa un aumento del 33 % con respecto a los reportados en 2020. Asimismo, se señaló que los delitos de odio por orientación sexual se incrementaron en un 50 % (303 casos), mientras que los delitos contra personas de origen asiático subieron un 178 % , con 247 incidentes contabilizados.