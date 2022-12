Dina Boluarte viaja al Cusco para iniciar diálogos con regiones ante las protestas sociales

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, viajó este viernes al sureño departamento de Cusco como parte de una nueva política del Gobierno para visitar diversas regiones del país andino con el objetivo de promover el diálogo y ofrecer respuestas ante la crisis política y social tras la vacancia, y posterior encarcelamiento, de Pedro Castillo.

"Creo que las regiones del interior del país no saben a ciencia cierta qué pasó, porque algunos políticos han llevado un mensaje equivocado y han dicho que Dina Boluarte ha dado un golpe de Estado a Pedro Castillo. Yo no he hecho nada de eso", dijo la mandataria en un acto con dueños de medios de comunicación.

Presidenta de la República, @DinaErcilia Boluarte, arribó a la región Cusco. pic.twitter.com/0ThIs5JPxf — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) December 30, 2022

Tras afirmar que el hecho de que haya fallecidos "le duele en el corazón", y al hablar de la violencia en las calles, Boluarte manifestó: "¿Qué resolvemos generando destrozos?, ¿qué ganamos quemando Ministerios Públicos, Poderes Judiciales, Comisarías?".

"Tienen el derecho constitucional de salir y protestar, pero no tomen las calles", añadió.

Asimismo, la presidenta peruana expresó: "¿En qué momento he dicho que no quiero trabajar con ustedes de la mano? Todo lo contrario, acá estoy, y seguiremos viajando por el país, pero tenemos que buscar entre nosotros, vivir en paz y buscar el desarrollo de la patria".

Protestas por visita

Boluarte fue recibida por un grupo de manifestantes en la sede central del Gobierno Regional Cusco, quienes protestaron contra su Administración.

Con pancartas, los contrarios al actual Gobierno mostraron su repudio ante las 27 víctimas fatales registradas en el marco de las protestas sociales.

🚨 DINA EN CUSCO 👉 Policía cerro calles aledañas y resguardo el Gobierno Regional de #Cusco. Dina Boluarte se reunió con dueños empresarios de medios de comunicación y unos cuantos periodistas. Mayoría de periodistas locales no tuvieron acceso.📸 Fotos: Felipe Tapia Flores pic.twitter.com/PS5HGPDMy0 — LA LUPA (@lalupa_pe) December 30, 2022

Cusco recibe con mucho cariño a Dina Boluarte pic.twitter.com/IVh4AUrh7b — Chacotero (@ChacoteroPeru) December 30, 2022

Viajes de ministros

Por su parte, el ministro del Interior de Perú, Víctor Rojas, anunció el jueves que viajará al sur del país por el posible reinicio de las movilizaciones sociales en distintas ciudades.

"Hoy estoy viajando a Arequipa, Cusco y Puno en el sentido de ir a fortalecer los servicios. No con el afán de represión, sino de ir previniendo lo que podría pasar y dar garantía a las personas que libremente tienen que circular estos días", dijo Rojas.

El pasado martes, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, reconoció que los integrantes del Gabinete viajarían a "diferentes lugares del país para evitar este tipo de confrontaciones", en referencia a las protestas sociales.

"Insistiremos en que el único mecanismo para resolver esta situación es el diálogo. Hay que escuchar y satisfacer las demandas de nuestra población para garantizar un clima de paz", declaró Chávez ante la prensa local.

En este marco, este viernes Boluarte cuestionó a los manifestantes: "Están organizando marchas a partir del 4 de enero. Yo pregunto a los que van a marchar: ¿Eso va a ayudar a reactivar el turismo en el Cusco, o la economía en Puno, en Arequipa? ¿Qué cosa vamos a conseguir con eso?".