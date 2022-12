El guitarrista de Queen, Brian May, es nombrado caballero de la Corona británica

El legendario músico británico Brian May, miembro de Queen, ha sido galardonado con el título de caballero de la Corona por el rey Carlos III.

Se hizo pública oficialmente este 31 de diciembre, la lista de Honores de Año Nuevo para 2023, la primera publicada por el nuevo monarca desde la muerte de la reina Isabel II, describe a May como "Caballero de la Excelentísima Orden del Imperio británico", gracias a sus servicios a la música y a la caridad.

"Estoy feliz y agradecido de recibir este honor", comentó May en respuesta al honor. "Consideraré el título de caballero no tanto como una recompensa, sino más bien como un encargo, una comisión, para que siga luchando por la justicia, para ser la voz de los que no tienen voz. Me esforzaré por ser digno, por ser ese caballero de brillante armadura".