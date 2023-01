Denuncian que una huérfana de guerra afgana permanece con un infante de marina estadounidense acusado de secuestro

Una pareja afgana que llegó a Estados Unidos como refugiada y demandó a un miembro de la Marina estadounidense y a su esposa por, presuntamente, secuestrar a su hija adoptiva, denunció que su situación aún continúa sin resolverse.

El caso cobró importancia mediática a fines de octubre, e incluso trascendió a los niveles más altos del Gobierno estadounidense. "Todos estamos preocupados por el bienestar de la niña que está en el centro de esta cuestión", afirmó en aquel momento la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La mujer afgana, madre adoptiva de la niña, pensó que, luego de la intervención pública de la Casa Blanca, finalmente la menor le sería devuelta. "Pensamos que al cabo de una semana volvería con nosotros", manifestó citada por AP.

Sin embargo, después de dos meses la bebé continúa con el marine Joshua Mast y su familia, quienes afirman en documentos judiciales que adoptaron legalmente a la niña y que las acusaciones de la pareja afgana son "escandalosas" e "inmerecidas".

El mes pasado, el Departamento de Justicia estadounidense presentó una moción para intervenir en la disputa legal sobre el destino de la niña, argumentando que la adopción nunca debería haberse otorgado a Mast y que el caso fuera trasladado a una corte federal. No obstante, el pedido fue rechazado por un juez presidente del Tribunal de circuito.

Adopción polémica

La pequeña, cuando aún era un bebé, había sido rescatada en 2019 de los escombros de un pueblo afgano luego de una redada de las Fuerzas Especiales de EE.UU. que mató a sus padres y a sus cinco hermanos. Después de estar durante meses en un hospital militar estadounidense, su primo y la esposa de este, una pareja de recién casados, la adoptaron.

Posteriormente, el matrimonio y la niña consiguieron trasladarse a EE.UU. gracias a un abogado de la institución militar, Joshua Mast, durante la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021.

Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Washington, Mast los apartó de la línea de llegadas internacionales y los llevó a un oficial de inspección. En ese momento, se sorprendieron cuando el marine presentó un pasaporte afgano para la niña en el que constaba el apellido Mast.

El matrimonio denunció que Mast, después de mostrar documentos que avalaban su custodia, se llevó a la niña cinco días después de su llegada a EE.UU. y desde entonces no la volvieron a ver. "Después de que se la llevaran, nuestras lágrimas nunca se detienen", afirmó la mujer a la agencia de noticias. "En este momento, solo somos cadáveres. Nuestros corazones están rotos. No tenemos planes para un futuro sin ella. La comida no tiene sabor y el sueño no nos da descanso", agregó.