"Un contrato es solo un papel": Pep Guardiola habla sobre su continuidad con el Manchester City

Durante la conferencia previa al partido entre el Manchester City y el Everton, de la jornada 18 de la Premier League inglesa, Josep Guardiola, entrenador de los 'Citizens', aseguró que, a final de cuentas, "un contrato es solamente un pedazo papel" y que podría terminar su relación con el club de considerarlo necesario.

Al ser cuestionado sobre su renovación de contrato en noviembre pasado, que lo vincula al conjunto inglés hasta el 2025, Pep señaló que en el momento que alguna de las partes no se sienta cómoda con la otra, y no haya oportunidad de mejorar el rendimiento del equipo, podría separarse de la institución.

"Extendí mi compromiso con el club porque siento que el equipo aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo. Al final, todo se trata del resultado. Si nos cansamos el uno del otro, no me quedo hasta el final por el contrato […], es solo un pedazo de papel", comentó el entrenador.

"En el momento que sienta que algo anda mal, dimitiré o no renovaré mi contrato. No me quedaré como Ferguson o Wenger", declaró Guardiola en referencia a los exentrenadores que permanecieron por más de 20 años al frente del Manchester United y el Arsenal, respectivamente.

