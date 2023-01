Revelan que la existencia de partículas capaces de moverse más rápido que la luz no invalida las leyes básicas de la física

La presunta existencia de partículas superlumínicas cambia el modelo de la física actual que describe el universo, pero no viola "el postulado de Einstein sobre la constancia de la velocidad de la luz en el vacío", declaró uno de los autores del estudio.

Investigadores de la Universidad de Varsovia y la Universidad Nacional de Singapur crearon un nuevo sistema que combina tres dimensiones temporales con una espacial, demostrando así que los objetos bien pueden moverse más rápido que la luz sin violar por completo las leyes físicas vigentes.

En un estudio publicado este viernes, en Classical and Quantum Gravity, los científicos explicaron una "extensión de la teoría espacial de la relatividad" que va más allá del modelo tradicional de la existencia de tres dimensiones espaciales y una de temporal.

Los científicos han intentado aportar nuevas pruebas que demuestren que las partículas pueden moverse más rápido que la luz, argumentando que no se violan las leyes básicas de la física. "No hay ninguna razón fundamental por la que los observadores que se mueven en relación con los sistemas físicos descritos a velocidades superiores a la de la luz no deban estar sujetos a ella", afirmó uno de los autores del estudio, Andrzej Dragan.

Así, según la investigación, suponiendo que existan partículas superlumínicas, eso no significa que el universo sea "no determinado" por el hecho de que las partículas comiencen a moverse simultáneamente a lo largo de muchas trayectorias, de acuerdo con el principio de superposición cuántica. Al mismo tiempo, la existencia de esas partículas requiere la creación de una nueva definición de velocidad y cinemática, que preservará "el postulado de Einstein de la constancia de la velocidad de la luz en el vacío incluso para observadores superlumínicos", subrayó Dragan.

El profesor y coautor del estudio Krzysztof Turzyński señaló que es muy difícil encontrar una partícula de este tipo y añadió que "el mero descubrimiento experimental de una nueva partícula fundamental [con esta característica] es una hazaña digna del Premio Nobel y factible en un gran equipo de investigación que utilice las últimas técnicas experimentales".