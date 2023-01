La NASA reconoce que Pekín podría reclamar territorios en la Luna

El administrador de la NASA, Bill Nelson, sugirió este domingo que Pekín podría reclamar ciertos territorios lunares a donde podrían llegar los astronautas chinos, en medio de la cada vez más reñida "carrera espacial" entre Estados Unidos y China por ser la primera nación en volver al satélite natural de la Tierra.

"Es cierto que es mejor que vigilemos que [China] no llegue a un lugar de la Luna con la excusa de la investigación científica", dijo a Politico el jefe de la agencia estadounidense. "Y no está fuera de lo posible que digan: 'No se acerquen, estamos aquí, este es nuestro territorio'", agregó.

Hace unas semanas, Nelson declaró que Washington aspira a adelantar a Pekín en la carrera lunar y alcanzar esta hazaña marcando "un logro significativo" para toda la humanidad.

Si el programa lunar Artemis se desarrolla según el plan, EE.UU. será capaz de volver a nuestro satélite en 2025 o en 2026. Mientras tanto, Pekín aspira a tener en la Luna sus taikonautas —como se conoce a los astronautas chinos— para el año 2030, según estimaciones del funcionario.

En su entrevista con Politico, el jefe de la NASA expresó su preocupación ante los avances de China, así como ante sus posibles planes de alunizaje en algunos lugares también previstos por la agencia estadounidense.

"En la última década, China ha tenido un éxito y unos avances enormes", afirmó Nelson. "También es cierto que su fecha para alunizar está cada vez más cerca y solo hay algunos lugares en el polo sur de la Luna que son adecuados para lo que pensamos, en este momento, para la recolección de agua", añadió.

A la pregunta de si los astronautas estadounidenses volverán a la Luna antes de que lo haga los tripulantes chinos, Nelson respondió: "Si Dios quiere".

El programa Artemis

A mediados de noviembre, la NASA lanzó con éxito su cohete portador de próxima generación Space Launch System (SLS) con la cápsula Orión en el marco de la misión no tripulada Artemis I con destino a la Luna.

El 11 de diciembre, Orión volvió a la Tierra, amerizando en el océano Pacífico, frente a las costas de California, batiendo así el récord de distancia recorrida desde la Tierra por la misión Apolo 13 hace más de medio siglo.

En 2024, la agencia estadounidense planea lanzar Artemis 2, que sería la primera misión tripulada a la Luna que utilizará una versión aún más potente del cohete SLS.

Mientras, Artemis III debería dar luz verde al lanzamiento de misiones tripuladas regulares en la Luna y su entorno con el objetivo de establecer "la primera presencia a largo plazo" de humanos en la superficie lunar y luego usar esta experiencia para enviar a astronautas a Marte.