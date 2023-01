Fiscalía de la Ciudad de México determina que no hubo plagio en la tesis de una polémica ministra

La Justicia capitalina resolvió que Yasmín Esquivel no copió su trabajo de licenciatura.

A tan solo unas horas de que la Suprema Corte de Justicia de México elija a su nuevo presidente, la Fiscalía de la capital del país determinó que la ministra Yasmín Esquivel no copió su tesis de licenciatura y que su trabajo de titulación es original.

La magistrada está envuelta en un escándalo luego de que hace unas semanas se revelara que su investigación de grado era muy similar a un trabajo presentado por el alumno Édgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se tituló con un proyecto casi idéntico 14 meses antes que ella.

Ante los cuestionamientos, la ministra acudió el 24 de diciembre a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde presentó una demanda por las acusaciones en su contra.

Después de seis días de investigación, el órgano de Justicia capitalino resolvió que la funcionaria "no copió, ni en partes, ni en su totalidad" su tesis y que, al contrario, Báez Gutiérrez fue quien tomó varias referencias del documento original de la funcionaria.

El veredicto oficial se basa en una carta que habría recibido la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de ambos trabajos, por parte de Báez Gutiérrez, en la que el alumno reconoce haber copiado partes de la tesis de la ministra porque tenía que "acabar la carrera rápido".

Tras un análisis informático forense, la Fiscalía local también determinó que la actual tesis de Esquivel, disponible en la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue modificada ilegalmente, dado que el trabajo de la ministra debería aparecer fechado antes que el del otro estudiante.

Con base en esta evidencia, el Ministerio Público capitalino resolvió exonerar a Esquivel, imposibilitando que se tome cualquier acción penal en su contra o del alumno que habría copiado extractos, ya que transcurrió el tiempo estipulado para hacer esa clase de querellas.

La controversia detrás de la resolución

El 31 de diciembre, el Comité de Integridad Académica y Científica de la UNAM dictaminó que la similitud entre ambas tesis hacía evidente que hubo plagio y consideró "necesario recabar información adicional" para hacer el análisis documental.

La casa de estudios consideró "presumible" que la tesis de Báez Gutiérrez sea la original, pero reconoció la existencia de la carta firmada en la que el alumno admitió haber tomado algunos elementos del trabajo de Esquivel.

En cuanto a la acusación sobre la modificación ilegal de la plataforma TESIUNAM, la autoridad académica admitió que las ocho páginas del trabajo de Esquivel no aparecían en la versión digitalizada. Aunque esta ausencia no cambia la resolución del Comité, la universidad reprobó el suceso y se comprometió a que no vuelva a repetirse.

#Ahora UNAM confirma plagio entre tesis de Yasmín Esquivel y exalumno pic.twitter.com/FwcgYWMzGW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 31, 2022

Por su parte, en una entrevista concedida a un medio local, Báez Gutiérrez negó haber presentado una carta para reconocer que había copiado fragmentos de otra tesis e insistió en que su trabajo es el original.

Ante la polémica, Báez Gutiérrez se dijo dispuesto a acudir a cualquier instancia legal para probar la originalidad de su tesis.

Este lunes, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de México elegirán a su nuevo titular y entre los candidatos se encuentra la ministra Esquivel. Para la magistrada, la polémica alrededor de su tesis es una estrategia para impedirle el acceso a ese órgano.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!