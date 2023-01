¿Por qué Canadá prohíbe a los inversores extranjeros comprar viviendas?

Los compradores con cónyuges o parejas canadienses, así como los refugiados y residentes permanentes no estarán sometidos a esta ley, que entró en vigor este domingo.

Este domingo entró en vigor en Canadá la ley que prohíbe a los inversores foráneos no residentes comprar viviendas durante los próximos dos años, con el objetivo de controlar los precios disparados.

La normativa establece excepciones para los compradores con cónyuges o parejas canadienses, así como para los refugiados y residentes permanentes, según un conjunto de regulaciones emitido por el Gobierno el pasado mes de diciembre.

La legislación fue promovida por el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau, que argumentaba que el mercado inmobiliario canadiense "atrae especuladores, corporaciones adineradas e inversores extranjeros" que han causado escasez de vivienda y un alza de los precios.

"Las casas son para las personas, no para los inversores", insistía en su campaña electoral del 2021, recuerda The New York Times.

La medida aprobada en junio entra ahora en vigor, pese a que los precios de la vivienda, que alcanzaron en febrero un máximo de más de 800.000 dólares canadienses (590.500 dólares estadounidenses), han caído en torno al 13 % desde entonces, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, que expresa su preocupación por la ley pese a las extensiones.

Críticas

En un comunicado citado por CNN, la asociación inmobiliaria sostiene que la prohibición puede afectar a la reputación de Canadá como "una nación acogedora", al tiempo que considera que los beneficios de la medida pueden ser "modestos".

En la misma línea, Brendon Ogmundson, economista jefe de la Asociación de Bienes Raíces de Columbia Británica, apunta que los compradores extranjeros no son "motores significativos del mercado", dado que se registraron los precios récord pese a que la pandemia del covid-19 "cerró el grifo" para la compra de la vivienda por parte de los extranjeros. "Esta prohibición no afectará en nada", reitera.

Por su parte, Alisha Ma, socia gerente de la firma de Hong Kong Halcyon Counsel Limited, que ayuda a emigrar a Canadá, sostiene que la ley tendrá poco impacto en la demanda entre los compradores extranjeros de Hong Kong. "Los clientes están dispuestos a esperar para obtener la residencia permanente y, como estamos en un entorno de tipos de interés elevados, aún hay más incentivos para esperar", dice.