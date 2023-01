Ministro israelí de extrema derecha visita la Explanada de las Mezquitas y se desata el escándalo

El nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visitó este martes la Explanada de las Mezquitas, desoyendo las advertencias del movimiento Hamás y de la Autoridad Palestina acerca de que su llegada al recinto provocaría una nueva escalada de violencia, informa The Jerusalem Post.

A su llegada al lugar, considerado sagrado tanto por musulmanes como por judíos, el ministro aseveró que el Gobierno israelí "no cederá ante las amenazas de Hamás". "Es el lugar más importante para el pueblo judío. Mantendremos la libertad de movimiento para musulmanes y cristianos, pero los judíos también subirán, y aquellos que profieran amenazas serán tratados con puño de hierro", declaró.

Ante la intención expresa de Ben Gvir de visitar el lugar, el movimiento Hamás pidió a los palestinos que actuaran para frustrar "cualquier intento de imponer una nueva realidad" en la mezquita de Al Aqsa, que es parte de la Explanada y está considerada como el tercer lugar de culto más sagrado para los musulmanes, al tiempo que declaró que el Gobierno israelí sería responsable de "cualquier escalada si sufre daños Al Aqsa o nuestro pueblo que defiende Jerusalén". Mientras, la Yihad Islámica Palestina advirtió que la entrada del político israelí al recinto "hará estallar la situación" y supondría una declaración de guerra, reseña el medio.

Por su parte, la Autoridad Palestina cree que cualquier cambio en la situación de la Explanada de las Mezquitas traería consigo "graves consecuencias", por lo que denunció "las repetidas amenazas israelíes de cambiar el 'statu quo' histórico en la mezquita de Al Aqsa, según el cual, únicamente los musulmanes pueden rezar en el recinto, mientras que los no musulmanes solo pueden acceder como visitantes.

Pese a estas advertencias, y luego de que se acordara posponer la visita por una solicitud del primer ministro israelí Benjamin Netanhayu, Ben Gvir llegó finalmente al lugar. Antes de llevar a efecto la polémica visita, el ministro se reunión con Netanyahu, con el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, y el comisionado de la Policía, Kobi Shabtai, quienes "determinaron que no había ningún obstáculo" para ello, recoge The Times of Israel.

La entrada de Ben Gvir en la Explanada de las Mezquitas ha sido criticada por la oposición israelí, cuyo líder, el ex primer ministro Yair Lapid, había alertado el lunes que podría "haber muertos" si el ministro llegaba al lugar. "Esto es lo que sucede cuando un primer ministro débil se ve obligado a conceder al hombre más irresponsable de Oriente Medio el lugar más explosivo en Oriente Medio", manifestó después de la visita.

Entretanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino dijo en un comunicado, citado por Al Mayadeen, que el "asalto" del ministro supone "una provocación sin precedentes, una grave amenaza para el escenario del conflicto, un desprecio a las exigencias de ponerle fin, una legitimación para más incursiones y la violación de Al Aqsa por parte de los colonos extremistas".

Hamás resaltó en un comunicado que la visita del ministro representa "una agresión de la ocupación sionista" contra sus lugares sagrados de "su guerra contra su identidad árabe", al tiempo que aseguró que su batalla "contra el enemigo sionista y su gobierno fascista y extremista continuará por todos los medios".