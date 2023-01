López Obrador opina sobre la moneda común que propone Lula (y hace 3 planteamientos para la región)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró este martes su desacuerdo con la idea de crear una moneda común para América Latina, propuesta por su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; sin embargo, reconoció que desconoce la propuesta.

"No, no estoy de acuerdo en eso. Habría que ver qué es lo que planteó, no lo había escuchado al presidente Lula", dijo el mandatario mexicano en su conferencia de prensa matutina de este martes.

En su alocución, insistió: "No conozco bien qué está proponiendo el presidente Lula".

En abril del año pasado, Lula dijo que si llegaba nuevamente a la presidencia de Brasil propondría la creación de una moneda común para la región, denominada Sur, para dejar de depender del dólar.

"El sueño de Bolívar"

López Obrador, quien elogió a Lula en su rueda de prensa, calificándolo de "buen gobernante", "muy inteligente" y de tener "mucha experiencia" y reconocimiento mundial", señaló que desde su administración lo que plantean son tres cosas: integración económica, apoyo a países pobres del continente americano e independencia y respeto a las soberanías de todos los pueblos.

"Nosotros no estamos planteando el que se sustituya al dólar [...] Nosotros lo que estamos planteando es la unión de todos los países de América; el sueño de Bolívar, pero considerando a EE.UU. y a Canadá", expresó el mandatario, alegando que "sería, con más fuerza, la región más importante del mundo".

López Obrador propone esa integración económica basándose en la experiencia del Tratado entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), que han confirmado que "funciona".

Reiteró que esa integración económica tendría que ir de la mano de dos cambios importantes: "Uno, que se promueva el desarrollo de todos los países del continente americano; que así como en su momento hubo la llamada Alianza para el Progreso y se invirtieron en aquel entonces alrededor de 10.000 millones de dólares para apoyar a países de América Latina y del Caribe, que se haga algo ahora parecido, porque no vamos a poder resolver los problemas migratorios si sigue habiendo tanta desigualdad en el continente".

Y segundo, "debe de cambiar la política intervencionista. Ya no la Doctrina Monroe, ya no la decisión de intervenir y bloquear y querer tener un país predomino de toda América, respetar la autonomía y la autodeterminación de los pueblos"

Lo que considera "un cambio importantísimo", puesto que ya "son 200 años de esa política" estadounidense.