Estrellas de 'Romeo y Julieta' de 1968 demandan a Paramount por explotarlos sexualmente

Los actores de 'Romeo y Julieta' Leonard Whiting y Olivia Hussey han presentado una demanda contra Paramount Pictures, acusando al estudio cinematográfico de explotarlos sexualmente y distribuir imágenes de los adolescentes desnudos sin su consentimiento en la película de 1968, informa The Variety.

Las estrellas, que ahora tienen más de 70 años, demandaron a la compañía el viernes en un tribunal de California, EE.UU., alegando que el director Franco Zeffirelli, aseguró a ambos actores que no habría escenas de desnudos en la película y que llevarían ropa interior del color de su piel en la famosa escena del dormitorio. Sin embargo, en los últimos días de rodaje, el director les rogó que expongan sus cuerpos desnudos con un maquillaje corporal, "de lo contrario la película fracasaría".

En este sentido, habría prometido que no se harían tomas de las partes íntimas de su cuerpo. No obstante, la escena incluía imágenes de los glúteos de Whiting, de 16 años, y los senos desnudos de Hussey, de 15.

"Lo que les dijeron y lo que sucedió fueron dos cosas diferentes", señaló Tony Marinozzi, manager de ambos actores. "Confiaban en Franco. A los 16 años, como actores, le tomaron la palabra de que no violaría esa confianza que tenían. Franco era su amigo, y francamente, a los 16, ¿qué harían? No hay opciones. No había [el movimiento] 'Me Too'", agregó.

La denuncia cita que los artistas experimentaron angustia mental y emocional durante décadas y han perdido oportunidades laborales. La compensación por daños y perjuicios se estima en más de 500 millones de dólares.

Sin embargo, en una entrevista de 2018 con Variety, Hussey defendió la escena del desnudo. "Nadie de mi edad lo había hecho antes", declaró la actriz, agregando que "era necesario para la película".