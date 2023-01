Diario estatal chino promete una "victoria final" sobre el covid-19 pese a un rebrote

Las autoridades sanitarias mundiales están intentando determinar los detalles del rebrote de covid-19 en China y cómo evitar una mayor propagación, mientras un periódico gubernamental del gigante asiático alentó a los ciudadanos a lograr una "victoria final" sobre el virus, informa Reuters.

A inicios de diciembre, las autoridades chinas anunciaron diez medidas para relajar las restricciones establecidas por el coronavirus, que incluyen una reducción de los requisitos obligatorios de pruebas PCR y la posibilidad de que las personas que dieron positivo puedan realizar la cuarentena en sus domicilios. Al poco tiempo, en los primeros 20 días de diciembre, en el país se disparó la cantidad de casos de covid-19, con casi el 18 % de la población contagiada, según fuentes de Bloomberg.

En paralelo, la Comisión Nacional de Salud de China dejó de publicar informes diarios sobre los nuevos casos, sin detallar las razones del cambio.

Mientras, People's Daily, periódico oficial del Partido Comunista chino, afirmó este miércoles en un artículo que su país y el pueblo "obtendrán sin duda la victoria final contra la epidemia" del covid-19.

A su vez, Xinhua escribe que la estrategia de Pekín de luchar contra el coronavirus es "el enfoque planificado y basado en la ciencia para hacer frente a la situación cambiante de la pandemia, que se caracteriza por una patogenicidad debilitada". "En lugar de adoptar una respuesta precipitada e improvisada, China ha publicado una serie de directrices para preparar el sistema sanitario del país", reza el artículo.

Reacciones en el mundo

Por otra parte, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se reunieron este martes con científicos chinos para pedirles que presenten datos detallados sobre secuenciación vírica, hospitalizaciones, muertes y vacunaciones. Ya a finales de diciembre, la OMS instó a las autoridades chinas a compartir información en tiempo real sobre la situación epidemiológica.

Asimismo, una serie de naciones como EE.UU., el Reino Unido, España e Italia impusieron restricciones para las personas procedentes de China, y han empezado a exigir pruebas negativas a los viajeros.

Manipulación política

Al respecto, el Ministerio de Exteriores de la nación asiática calificó "algunas de estas medidas" como "desproporcionadas y sencillamente inaceptables". "No creemos que las medidas de restricción para la entrada que algunos países han adoptado contra China tengan base científica", declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Cancillería, Mao Ning.

La vocera también expresó que las restricciones "no deben utilizarse para la manipulación política, no debe haber medidas discriminatorias contra determinados países y las medidas no deben afectar a los viajes normales ni al intercambio y la cooperación entre personas".