Conmoción en España por la muerte de Elena Huelva, la 'influencer' que visibilizó un raro tipo de cáncer

La muerte de Elena Huelva, una joven 'influencer' que visibilizó a través de las redes sociales el cáncer, ha causado conmoción en España.

"Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella", ha sido el mensaje difundido por su familia en las redes para anunciar su fallecimiento.

Un día antes, la joven nacida en Sevilla escribió en sus redes sociales que estaba atravesando por "días muy difíciles" y acompañó el texto con la imagen de su mano entrelazada con las de sus padres y su hermana.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho".

Elena publicó un día antes de que finalizara 2022 que ese había sido "un año lleno de cosas buenas", a pesar de que en agosto su vida "se derrumbara poco a poco" y que en diciembre le dijeran "lo peor que le pueden decir a una persona".

Un raro cáncer desde los 16 años

En 2019, cuando tenía 16 años, le fue diagnosticado sarcoma de Edwin, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos y el tejido blando que los rodea como tendones, ligamentos, cartílago o músculos.

Querida Elena,Hemos recorrido contigo un largo camino de #cariño, #alegrías y, como no, tristezas. Momentos muy especiales que guardamos en el corazón de Aladina como un precioso tesoro que nos anima a trabajar cada día más por cada #niño enfermo de #cáncer.Tú ya has ganado. pic.twitter.com/GtZfpwbahv — Fundación Aladina (@FundAladina) January 4, 2023

A través de las plataformas digitales compartió, con mensajes cargados de optimismo y afecto por su familia, su cotidianidad como paciente sometida a tratamientos de radioterapia, quimioterapia, transfusiones de plaquetas y de sangre, exámenes de laboratorio y administración de medicamentos.

Además, difundió sus reflexiones sobre la evolución de su enfermedad, sus dolencias y síntomas. En varias oportunidades se refirió a la necesidad de invertir en la investigación para conseguir la cura del sarcoma, que afecta sobre todo a niños y adolescentes.

En 2022 publicó el libro 'Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente', cuya frase inicial era uno de sus lemas en las publicaciones de las plataformas sociales.

Este deceso ocurre menos de seis meses de la muerte, también a los 20 años, del 'tiktoker' Carlos Sarriá, mejor conocido en redes sociales como 'Charlie', que padecía la misma enfermedad que Elena.

Las reacciones

En las distintas redes sociales han circulado emotivos mensajes de artistas y distintas personalidades que lamentan lo ocurrido.

El cantante Alejandro Sanz agradeció a Elena "por dejar esa huella" y envió un "abrazo enorme" a sus familiares.

Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. ❤️ #misganasganan — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 3, 2023

"Gracias por darnos luz y esperanza. Todos sumamos nuestro cariño en un momento como éste", publicó el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en su cuenta de Twitter.

Elena, tú y tus ganas nos habéis ganado a todos y se quedan para siempre en el corazón de mucha gente. Gracias por darnos luz y esperanza.Todos sumamos nuestro cariño en un momento como éste. Un fuerte abrazo a la hermana y los padres de Elena Huelva.#MisGanasGananpic.twitter.com/NRCy7EdV2n — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 3, 2023

El presentador Xavi Martínez también escribió un trino donde calificó a Elena como un "ejemplo inolvidable", mientras que el futbolista Borja Iglesias le agradeció por dar una "lección de vida de valor incalculable".

Vuela alto Elena Huelva. Qué suerte tenemos. Qué privilegiados somos. No se nos puede olvidar en ninguna de las mañanas en las que nos despertemos cada día. Jamás. Nada de lo que nos “atormenta” es tan importante.Toda la fuerza para su familia y amigos. Ejemplo inolvidable. pic.twitter.com/FHy9CIHj8u — Xavi Martínez (@xavimartinez) January 3, 2023

La vida a veces es tremendamente injusta y hace sufrir a personas de una manera muy cruel. A pesar de eso tú supiste ofrecernos la mejor parte de ti, y regalarnos esta lección de vida de valor incalculable.Que descanses en paz Elena. Mucho amor y fuerza para los tuyos. 🤍 pic.twitter.com/jna9GFfUj3 — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) January 3, 2023

Por otra parte, la actriz y presentadora Anabel Alonso afirmó que "el mejor y mayor homenaje que puede hacer cualquier político a Elena Huelva es destinar más recursos a la investigación y no desmantelar la sanidad pública".

El mejor y mayor homenaje que puede hacer cualquier político a Elena Huelva es destinar más recursos a la investigación y no desmantelar la sanidad pública.#misganasganan — Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇦🇪🇦🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) January 4, 2023

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!