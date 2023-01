Arrastran a una joven bajo un coche durante varios kilómetros tras atropellarla en la India

El atropello mortal de una joven de 20 años en Nueva Delhi, que fue arrastrada por un coche durante aproximadamente 12 kilómetros y cuyo cuerpo desnudo fue hallado horas después, desató la indignación de decenas de personas en la India este lunes, informa NDTV.

Según el medio local, Anjali Singh fue atropellada por un coche el domingo por la mañana mientras volvía a casa desde su trabajo en una motoneta. No obstante, el conductor del auto y los cuatro pasajeros no se detuvieron, arrastrando su cuerpo durante más de una hora por las calles de la ciudad.

Deepak Dahiya, un testigo del accidente, reveló a NDTV que intentó perseguir al coche y llamó a la Policía más de 20 veces para expresar su preocupación. "No pude detener el vehículo porque era demasiado peligroso. Pero lo seguí y lo describí a la Policía. La Policía no reaccionó, quizá no me creyó", comentó, al asegurar que estuvo en contacto con las autoridades durante 90 minutos. En ese tiempo, el auto dio tres vueltas, volviendo repetidamente al mismo lugar, con el cadáver atrapado en la parte inferior.

Un ejemplo de "crueldad extrema"

El vice primer ministro de Delhi, Manish Sisodia, declaró el miércoles, citado por The Indian Express, que el incidente fue un ejemplo de "crueldad extrema". "Incluso si un polietileno o un trozo de papel se queda atascado en un coche, el conductor se da cuenta. Paran el coche y lo comprueban", mencionó. "Siguieron arrastrando el cadáver durante 12 kilómetros. Pensar que los conductores no se dieron cuenta de que una joven estaba atrapada bajo el coche no es más que crueldad e ignorancia", añadió. Asimismo, reveló que Anjali era el único sostén de su familia y que su madre estaba enferma.

La madre de la joven, por su parte, acusó a la Policía de no hacer lo suficiente e "intentar que solo parezca un accidente". Mientras, su tío dijo que ni siquiera les permitieron ver su cuerpo. "Queremos la muerte de todos los responsables de su muerte. Hicieron un daño enorme a su familia y deben ser castigados", insistió su tía.

Además, se informa que la familia de Anjali ha denunciado que la joven fue agredida sexualmente, ya que su cuerpo fue encontrado desnudo. Sin embargo, las autoridades han negado tal afirmación.

Una ola de indignación

Los responsables han sido acusados de homicidio culposo, causar la muerte por negligencia y conspiración criminal, pero pueden añadirse nuevos cargos en su contra en función del informe de la autopsia.

El incidente provocó una ola de indignación en el país. Esta semana, una multitud protestó ante una comisaría para exigir justicia, mientras que miembros del partido Aam Aadmi (AAP), que dirige el Gobierno de Delhi, se reunieron ante la oficina del vicegobernador de la ciudad, Vinai Kumar Saxena, pidiendo su dimisión, recoge la prensa local.