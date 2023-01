La inflación en EE.UU. todavía "no ha doblado la esquina", advierte el FMI

Pese a la reciente estabilización, la inflación en EE.UU. todavía "no ha doblado la esquina", por lo que es prematuro para la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) parar su campaña de la subida de tipos de interés, opina Gita Gopinath, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Si observan los indicadores del mercado de trabajo y los componentes de la inflación, como la inflación de servicios, creo que está claro que aún no hemos dado la vuelta a la inflación", señaló la funcionaria en una entrevista para The Financial Times publicada este jueves, al aconsejar a la Reserva Federal "mantener el rumbo".

En este sentido, Gopinath acentuó que es "importante" que el banco central estadounidense se aferre "a la política monetaria restrictiva" hasta que haya "un descenso muy definitivo, duradero en la inflación" que se manifieste en salarios y sectores no ligados con la comida y la energía.

En particular, una de las preocupaciones clave de la subdirectora del FMI gira en torno al mercado laboral estadounidense que genera unos 400.000 nuevos puestos de trabajo mensualmente. Mientras, el índice de desempleo está cerca de los mínimos históricos, y la escasez de mano de obra ha ayudado a aumentar los salarios "a un nivel demasiado alto" para que la Fed cumpla con su objetivo de inflación del 2 %, reseña el periódico.

Previsiones para Europa y China

Por otra parte, Gopinath instó a las autoridades europeas a seguir con el endurecimiento de su política monetaria. "Hasta 2024 no veremos que la inflación se acerque al objetivo [del 2 %] del Banco Central Europeo", acentuó.

Además, enfatizó que este año también es "desafiante", pero esta vez se presenta "otro tipo de reto". "El año pasado era sobre el endurecimiento rápido de la política monetaria y hasta dónde llegar. Ahora, para muchos países, la cuestión es cuánto tiempo mantenerla", explicó.

Respecto a China, Gopinath vaticinó que Pekín sufrirá pérdidas "significativas" a corto plazo en medio de su lucha contra el creciente número de hospitalizaciones y muertes por el covid-19, lo que tendría un impacto negativo en el crecimiento global. Sin embargo, la funcionaria no descartó un repunte para el gigante asiático más allá este año a medida de se recupere la demanda interna.