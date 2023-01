El príncipe Enrique revela en su nuevo libro cómo su hermano mayor lo agredió físicamente

A pocos días del lanzamiento del nuevo libro 'Spare' del príncipe Enrique, que será el 10 de enero, los medios han compartido los primeros fragmentos de sus memorias, que arrojan detalles hasta ahora desconocidos y nada halagadores sobre la actitud del príncipe Guillermo hacia su hermano menor.

Ataque de Guillermo

En una ocasión, los dos vivieron una tensa confrontación en su casa en Londres, luego de que el príncipe heredero de la Corona británica llamara a Meghan Markle "difícil", "grosera" y "abrasiva", reporta The Guardian, que obtuvo una copia de la autobiografía. La discusión sobre la esposa del príncipe Enrique, quien acusó a su hermano de repetir al pie de la letra "la narrativa de la prensa" diciéndole que esperaba más de él, pasó a mayores y Guillermo lo agredió.

"Me agarró por el cuello [de la camisa], desgarrando mi collar, y […] me tumbó al suelo", describió el príncipe Enrique el episodio que tuvo lugar en 2019 en Nottingham Cottage, en el Palacio de Kensington, agregando que acabó con heridas visibles en la espalda. Enrique señaló que Guillermo no estaba siendo racional y acusó a su hermano mayor de actuar como heredero incapaz de entender por qué a él no le agradaba el papel de "repuesto".

Guillermo le dijo que le estaba tratando de ayudar, a lo que Enrique respondió con incredulidad: "¿En serio? ¿Ayudarme? Perdón, ¿así es como lo llamas? ¿Ayudarme?". Después de ese comentario, Guillermo se enfureció y empezó a acercarse a Enrique, quien sintió miedo y se retiró a la cocina, dándole un vaso de agua a su hermano. "Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así", le dijo.

"Dejó el agua sobre la mesa, me llamó por otro nombre y luego se abalanzó sobre mí. Todo pasó tan rápido ", recordó Enrique. "Aterricé sobre el cuenco del perro que se rompió bajo mi espalda, con los pedazos clavándose en mí. Permanecí tumbado por un instante, aturdido, y luego me levanté y le dije que se largara", agregó.

Guillermo lo retaba a responderle a puñetazos —cuando eran niños, tenían sus peleas—, pero Enrique se negó, y su hermano se fue, para luego volver "con cara de arrepentimiento" y disculparse.

Después del incidente, le dijo que no hacía falta que le contara "a Meg sobre eso". "¿Te refieres a que me atacaste?", contestó entonces Enrique. "No te ataqué, Harold", replicó Guillermo, llamándolo por su apodo.

En lugar de contárselo todo a su mujer, el hermano menor habló con su psicólogo, pero igual le tocó decírselo todo a Meghan cuando ella vio "los rasguños y moretones" en su espalda. En lugar de estar "tan sorprendida" o enfadada, "estaba terriblemente triste", recuerda Enrique.

Heredero y su repuesto

El resentimiento por sentirse un "repuesto" al trono durante la mayor parte de su vida es un tema recurrente del libro, cuyo título 'Spare' en inglés significa precisamente este papel en la monarquía británica, que hace una clara distinción entre el hijo mayor que lo hereda todo y el otro, necesario para la institución por si le pasa algo al heredero.

Enrique incluso recoge la historia de cómo su padre, el rey Carlos III, supuestamente le dijo el día de su nacimiento a la princesa Diana "¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto, mi trabajo está hecho".

Papel de Guillermo en el escándalo por un disfraz nazi

Otro fragmento del libro, obtenido por el portal Page Six, recoge el escándalo por el disfraz nazi de Enrique en una fiesta temática de 2005 dedicada al pasado colonizador. Al aparecer en la portada del tabloide The Sun, el protagonista de 20 años se llevó todas las críticas, mientras que el príncipe Guillermo, quien, según el duque de Sussex, era el que le había recomendado optar precisamente por ese disfraz, se quedó en la sombra.

"Llamé a Willy y Kate, pregunté qué pensaban. Uniforme nazi, dijeron", escribió Enrique en su autobiografía, acordándose de sus deliberaciones a la hora de elegir el atuendo mientras dudaba entre un uniforme de piloto y un uniforme nazi. Cuando se probó el disfraz que contó con el visto bueno de su hermano mayor y su pareja, los dos "ulularon": "¡Peor que el disfraz de leotardo de Willy! ¡Mucho más ridículo! Lo que, otra vez, era el punto".

El historiador británico Robert Lacey ya se hizo eco de aquel episodio en su libro 'Battle of brothers' ('La batalla de los hermanos') de 2020, donde afirmó que "Enrique eligió su disfraz junto con su hermano mayor, el futuro rey Guillermo V, de 22 años en aquel entonces, quien se había reído todo el camino de vuelta a Highgrove [casa de campo de su padre] con su hermano menor al que se suponía que estaba tutelando".

Después del escándalo, Enrique empezó a sentirse alejado de su familia. "El jóven príncipe empezó a reevaluar la involucración de su hermano mayor y la injusticia de la posterior aparición de Guillermo oliendo a rosas", escribió Lacey, afirmando que era Guillermo quien persuadía a Enrique a seguir los "caminos errantes y autodestructivos".

Según fuentes de Lacey, "Enrique estaba resentido por el hecho de que Guillermo se librara tan a la ligera" de aquello, y "por primera vez su relación sufrió de verdad y apenas se hablaban".

"La pelota está de su lado"

A pesar de todo, el príncipe Enrique afirma seguir creyendo en la monarquía, aunque no sabe si desempeñará algún papel en su futuro. En un nuevo adelanto de la entrevista concedida al canal ITV, cuya versión completa se emitirá este domingo 8 de enero, el duque de Sussex también defendió su decisión de contar al público partes desagradables de su vida que dañan la imagen de algunos de sus familiares. Recordó que era precisamente eso lo que le hacía su propia familia al "informar a la prensa" sobre los pormenores de su propia vida privada.

Enrique se negó a decir si va a asistir a la coronación de su padre, que será el próximo 6 de mayo. "Muchas cosas pueden pasar entre ahora y aquel entonces, pero la puerta siempre está abierta. La pelota está de su lado. Hay mucho por abordar y realmente espero que quieran sentarse y hablar sobre eso", indicó.