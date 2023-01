Musk pregunta a los internautas si debería dedicarse a la política, y esto opina la mayoría

El magnate no especificó si en realidad pretende ejercer una actividad política o tan solo opinar al respecto.

El empresario estadounidense Elon Musk lanzó este jueves una encuesta en sus redes sociales sobre si debería participar en la política.

Los usuarios pueden elegir entre dos opciones: Elon Musk debe 'mantenerse al margen de la política' o 'seguir disparándose en los pies'. Hasta el momento, la mayoría votó a favor de los disparos.

No obstante, el magnate no especificó si en realidad pretende ejercer una actividad política o tan solo opinar al respecto. Los comentarios del director ejecutivo de Tesla, SpaceX y Twitter han generado polémica en más de una ocasión entre los usuarios de las redes sociales.

Ya en 2013 publicó un tuit que decía: "No más comentarios políticos para mí ahora que me he disparado en ambos pies".

Sin embargo, Musk ha expresado más de una vez su opinión sobre temas políticos desde entonces. Por ejemplo, en octubre de 2022, el multimillonario propuso su propio plan de resolución pacífica de la crisis en Ucrania, provocando una ola de críticas por parte de internautas ucranianos.

Por otro lado, este jueves reveló que, en su opinión, el republicano Kevin McCarthy debería encabezar la Cámara de Representantes de EE.UU.

Tras publicar la reciente encuesta, el magnate respondió a su publicación de hace 10 años, en la que prometió no hacer comentarios políticos, bromeando que "algunos hábitos son difíciles de romper". "Quizá debería comprarme zapatos antibalas", agregó.