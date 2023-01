Confirman 6 muertos y 29 heridos en México tras la captura de Ovidio Guzmán

El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó este jueves que 6 personas murieron y otras 29 resultaron heridas, entre ellas 8 civiles, tras los operativos que permitieron la captura de Ovidio Guzmán, hijo del detenido narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán Loera.

Tras la caída del heredero del Cártel de Sinaloa, el gobernador de la zona aseguró que no estaba al tanto de los procedimientos, y que se enteró cuando ya estaban en marcha, informó El Sol de México.

"Después de hora y media de iniciar el operativo no estuve enterado de que el operativo se haya realizado […] el secretario de Seguridad me dice 'no sabemos que esté ocurriendo', pero no estuvimos enterados hasta después, eso es lo que sucedió", señaló Rocha Moya a la prensa.

#ENVIVO | “No estuve enterado del operativo”: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, sobre la recaptura de Ovidio GuzmánSíguelo por @mileniotvhttps://t.co/IKPfqCMNrk — Milenio Televisión (@mileniotv) January 5, 2023

En cuanto a los fallecidos que dejaron los enfrentamientos con el grupo criminal, el gobernador señaló que desconoce en qué municipio perdieron la vida. Asimismo, aseguró que la mayoría de los lesionados, quienes ya fueron hospitalizados, pertenecen a las fuerzas de seguridad, aunque es "muy probable" que también haya personas que conformen los grupos de la delincuencia organizada.

La violencia continúa

La detención de Ovidio Guzmán, alias 'el Ratón', se produjo la madrugada de este jueves en Culiacán, y desató una ola de violencia en Sinaloa y otros estados mexicanos.

Rocha Moya advirtió que aún había personas armadas y enfrentamientos en las calles, por lo que llamó a la población a resguardarse en sus casas.

Por la mañana, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ofreció una conferencia de prensa para dar detalles del operativo de seguridad que llevó a la captura del hijo de 'el Chapo' Guzmán, quien fungía hasta hoy como uno de los líderes de una facción del Cártel de Sinaloa que está en pugna con el grupo a cargo de Ismael 'el Mayo' Zambada.

"Con reconocimientos terrestres se llevó a cabo la detención de Ovidio 'N', tras seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas", informó el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.