Un estadounidense mata a siete miembros de su familia, incluidos cinco niños, y se suicida

Un hombre del estado de Utah, EE.UU., mató a tiros el miércoles a siete miembros de su familia, incluidos sus cinco hijos, y luego se suicidó, informa Reuters.

El atacante fue identificado como Michael Haight, quien mató a su esposa, Tausha Haight, de 40 años, a su suegra, Gail Earl, de 78 años, y a los cinco menores, cuyos nombres no fueron revelados, pero se conoce que tenían entre 4 y 17 años.

Se informa que la tragedia se produjo después de que la esposa de Michael solicitara el divorcio el 21 de diciembre. No obstante, funcionarios declinaron sacar conclusiones sobre la conexión del incidente con la demanda de separación. El miércoles, la Policía fue enviada al domicilio de Tausha Haight para comprobar su estado de salud después de que no se presentara a una cita con una persona que se puso en contacto con las autoridades. Como resultado, los agentes descubrieron los ocho cadáveres en su casa.

Comentarios de los residentes

El crimen ocurrió en la pequeña ciudad de Enoch, al suroeste de Utah. "No sabemos por qué ocurrió esto", dijo entre lágrimas a la prensa el administrador municipal Rob Dotson, quien conocía a la familia, citado por The New York Times. "Probablemente nadie sabrá lo que pasaba por la mente de estos individuos. Sin embargo, sí sabemos que eran nuestros amigos, que eran nuestros vecinos y que les queríamos", añadió.

"Se trataba de un respetado miembro de la comunidad y líder religioso, y esto está causando conmoción", declaró, por su parte, Richard Jensen, concejal de la ciudad.

Mientras, otro de los vecinos identificado como Aaron Diamond, describió a las víctimas como "una maravillosa familia".