Una coleccionista británica ayuda al Museo Ruso de Málaga a reinventarse

Jenny Green, coleccionista de arte británica, ha ayudado al Museo Ruso de Málaga (España) a reinventarse al ofrecer 76 obras privadas a la institución cultural, una filial del Museo Estatal de San Petersburgo (Rusia), informan medios locales.



La exposición, que estará disponible para el público hasta el próximo 5 de junio, se titula 'Arte ruso, una mirada inglesa', y refleja "el esplendor de la creación artística rusa de los siglos XIX y XX". Contiene cuadros de artistas de la talla de Vasili Kandinski, Iván Aivazovski, Iliá Repin y Zinaída Serebriakova.

La exposición ‘Arte ruso, una mirada inglesa’ presenta por primera vez al público la colección particular de la empresaria británica Jenny Green. Una de las obras seleccionadas para esta muestra es ‘Troika’, que representa la cumbre de la tendencia nostálgica de Filip Maliavin. pic.twitter.com/gO3vpjNcwJ — Colección Museo Ruso / Málaga (@museorusomalaga) December 27, 2022

El Museo Ruso, que se encuentra en una antigua fábrica de tabaco, se fundó en 2015. Sus exposiciones permanentes y temporales se han basado en la vasta colección de más de 400.000 obras pertenecientes a la institución de San Petersburgo. Desde su apertura ha organizado un total de 40 exposiciones que han atraído a unos 750.000 visitantes.

Tras el inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, el pasado mes de mayo el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento de Málaga y el Museo Estatal de San Petersburgo quedó en el aire. Después de que las autoridades internacionales bloquearan las transferencias bancarias al Gobierno ruso y el Ministerio de Cultura y Deporte de España pidiera que se suspendieran "los proyectos e iniciativas en curso con la Federación Rusa", varias de las obras comenzaron a desmontarse.

"Seguiremos trabajando con la cultura"

"La cultura rusa no es responsable de lo que está pasando. Cancelar la cultura rusa no resuelve nada", declaró José María Luna Aguilar, director del museo. "Malévich y Chaikovski no tienen la culpa de esta situación y seguiremos trabajando con la cultura como puente entre las personas", añadió.

Asimismo, aseguró que su compromiso de llevar el arte ruso a Málaga no ha cambiado, por lo que están estudiando la forma de hacerlo. En este sentido, detalló que están trabajando con colecciones en España y Europa para cubrir sus necesidades el presente año y, en caso de que fuera necesario, para 2024.

Además de la exposición con las obras propiedad de Green, el museo actualmente alberga otras tres exposiciones temporales: 'Ilya y Emilia Kabakov: for sale', 'José Manuel Ballester. Ausentes' y 'Sputnik: la odisea del Soyuz 2'.