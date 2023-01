Un juez en México suspendió la posible extradición de Ovidio Guzmán a EE.UU.

Un juez federal de México suspendió temporalmente cualquier intento de extradición a EE.UU. de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, tras su detención este jueves en Sinaloa y su posterior internamiento en el penal de El Altiplano, en el Estado de México.

La defensa de Guzmán López interpuso dos recursos de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. En la síntesis publicada en el sitio web del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se explica que el juez concedió este 5 de enero, en el expediente 24/2023, la "suspensión de oficio" respecto a cualquier incomunicación del detenido.

Además, se ordena a las autoridades a que "se le permita al directo quejoso comunicarse con familiares o entrevistarse con los defensores que como tales designe".

"Asimismo, se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al Gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso", reza el texto.

Además, las autoridades responsables —incluyendo la Secretaría de Gobernación— deberán notificar, en un plazo de 24 horas, que están cumpliendo con la resolución dictada por el juez.

El quejoso —Ovidio Guzmán López— tendrá la voluntad de ratificar o no la demanda de amparo promovida en su nombre, bajo la advertencia de que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y dejarán sin efecto las medidas decretadas.

En un segundo escrito a nombre del presunto capo del Cártel de Sinaloa, se ordena a las autoridades para que informen sobre la situación jurídica del individuo y los motivos de su detención.

Solicitud de extradición

En conferencia de prensa este viernes, el Gobierno mexicano informó que, desde septiembre del 2019, EE.UU. presentó a la Cancillería una solicitud de detención provisional de Guzmán López con fines de extradición por supuestos delitos de drogas.

En espera del desarrollo de ese proceso, Guzmán López fue detenido en México por crímenes cometidos en flagrancia, aunque existen investigaciones abiertas por delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

Guzmán López, conocido con el alias 'el Ratón', fue trasladado el jueves en la tarde al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Se espera que en las próximas horas comparezca ante un juez de control.