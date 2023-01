EE.UU. aprueba un nuevo fármaco para tratar el Alzheimer

La Administración de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha aprobado el medicamento lecanemab, que se comercializará como Leqembi, para tratar el Alzheimer, informó este viernes el organismo.

"La enfermedad de Alzheimer incapacita inconmensurablemente la vida de quienes la padecen y tiene efectos devastadores en sus seres queridos", declaró Billy Dunn, director de la Oficina de Neurociencia del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA.

"Esta opción de tratamiento es la terapia más reciente que se dirige y afecta al proceso subyacente de la enfermedad de Alzheimer, en lugar de tratar únicamente los síntomas de la enfermedad", agregó.

Para evaluar la eficacia del fármaco se realizó un estudio con 856 pacientes, que arrojó un resultado positivo y condujo a la aprobación acelerada del medicamento.

De todos modos, entre los efectos secundarios del tratamiento, se han registrado dolor de cabeza, confusión, mareos, cambios en la visión, náuseas, convulsiones e incluso hemorragia e inflamación cerebral.

La información de prescripción de Leqembi incluye una advertencia al respecto, y la FDA también señala que "en raras ocasiones pueden producirse episodios graves y potencialmente mortales".

Además, indica que el medicamento debe ser tomado por pacientes con deterioro cognitivo leve, la población en la que se estudió la eficacia del fármaco durante los ensayos clínicos.

Un informe reciente sobre los resultados de un gran ensayo clínico de 18 meses, publicado en New England Journal of Medicine, donde participaron científicos de la empresa que produce el fármaco, la compañía japonesa Eisai, concluye que "se justifican ensayos más prolongados para determinar la eficacia y seguridad de Lecanemab en la enfermedad de Alzheimer temprana", recoge The New York Times.