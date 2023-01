John Bolton reitera que podría postularse para las presidenciales de EE.UU. en 2024

El exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton reiteró el viernes que podría postular oficialmente su candidatura para la nominación republicana a las elecciones presidenciales de 2024, en un intento de vencer al exmandatario Donald Trump, su antiguo jefe.

"No me presentaría como candidato por vanidad. Si no creyera que puedo presentarme en serio, no me postularía", sostuvo el político en una entrevista para el programa 'Good Morning Britain' del canal británico ITV.

"Creo que el apoyo de Trump dentro del propio partido está en declive terminal", aseveró Bolton, al señalar que se postularía porque la nación necesita "una política exterior mucho más fuerte".

En este sentido, añadió que para él es importante que en Rusia o China "se entienda que la agresión no provocada contra tus vecinos no es algo que EE.UU. y sus aliados van a tolerar".

No es la primera vez que Bolton habla públicamente sobre la posibilidad de llegar a la Casa Blanca. A principios de diciembre pasado, declaró a NBC News que quería que los potenciales candidatos republicanos denuncien los llamamientos de Trump de "terminar" con la Constitución.

"Si no veo eso, voy a considerar seriamente entrar", dijo Bolton en aquel entonces. Según el exasesor de seguridad, un candidato presidencial no puede simplemente apoyar la Constitución. "Tiene que decir: 'Me opondré a la gente que la socava'", aseveró.