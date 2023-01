Ovidio Guzmán padece depresión, ansiedad y necesita medicamentos, según su defensa

Ovidio Guzmán López, alias 'El Ratón', padece ansiedad y depresión y necesita medicamentos especiales, declaró este viernes ante la prensa local el abogado del hijo de 'El Chapo', Alberto Díaz Mendieta, al salir del penal donde su cliente permanece bajo arresto.

La defensa legal de Guzmán solicitó atención médica especializada para él durante su estancia en el penal El Altiplano, en el municipio mexicano de Almoloya de Juárez. "Tienen que darle su dieta y su medicamento. El juez ordenó que lo atiendan médicamente", declaró Díaz Mendieta.

🔴🔴 CASO OVIDIO.Depresión y ansiedad padece "El Ratón", aseguró su abogado.Luego de su primeras audiencia, su defensa solicitó al juez atención médica y dieta especial por una cirugía gastrointestinal que se le practicó recientemente. pic.twitter.com/fBGDaHGQOK — antena125mx (@Antena125mx) January 7, 2023

El abogado aclaró que al hijo de 'El Chapo' se le practicó una cirugía gastrointestinal, aunque afirmó "no tener el dato" cuando le pidieron especificar la fecha de la intervención quirúrgica, limitándose a asegurar que "lo van a atender médicamente bien".

Hablando sobre los cargos que enfrenta Guzmán, el abogado señaló que todavía están a la espera de la debida documentación del Gobierno estadounidense, que insistió su extradición y cuya petición derivó en la detención de 'El Ratón' en Sinaloa este jueves. El detenido es líder de una facción del Cártel de Sinaloa que está en pugna con el grupo a cargo de Ismael 'el Mayo' Zambada.

"No se puede adelantar los hechos y los cargos hasta que presente el Gobierno [estadounidense] la petición formal", aclaró, indicando que de momento "no se puede hablar todavía de una estrategia [de defensa] ni de nada". "No necesariamente coinciden los hechos que ahora informan a los que puedan eventualmente traer después", agregó.