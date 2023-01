"No sé quién es esa señorita": Dani Alves niega la acusación de agresión sexual

El futbolista brasileño Dani Alves ha salido al paso de la denuncia presentada por una mujer en su contra por presunta agresión sexual, desmintiendo que hubiera invadido el espacio personal de la supuesta víctima en un club de Barcelona (Cataluña, España) el 30 de diciembre.

"Me gustaría desmentir todo. Yo estuve en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me gusta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás. Siempre respetando el entorno", declaró este jueves elxjugador del Barcelona F.C. en un video emitido por el programa 'Y ahora Sonsoles' de la cadena Antena 3.

Paralelamente, el jugador, que actualmente milita en el club mexicano los Pumas de la UNAM, aseguró que no conoce a la mujer que presentó la denuncia ante la Policía catalana. "Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. No sé su nombre, no la conozco", sentenció.

"Estos años nunca he invadido el espacio de alguien sin autorización. Cómo lo voy a hacer con una mujer, o con una chica. No, por Dios", enfatizó el deportista. Asimismo, instó a los medios a dejar de hablar del tema, "porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente".

¿Qué ocurrió?

Según los pormenores de la denuncia que han trascendido a los medios, Alves, supuestamente, habría hecho tocamientos a la mujer por debajo de su ropa interior, momento en que la mujer avisó a sus amigas, que, a su vez, alertaron al personal de seguridad de la discoteca Sutton.

Los guardias activaron el protocolo que los establecimientos de ocio nocturno mantienen con el Ayuntamiento de Barcelona para manejar situaciones de agresión sexual. Sin embargo, cuando llegó un equipo de la Policía catalana, Alves ya se había ido del lugar.

La investigación será remitida a los juzgados para que se abra un procedimiento judicial que podría derivar en una citación al futbolista.