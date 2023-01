"Más inflación y se revienta": un congresista colombiano se burla del físico de Francia Márquez y estalla la polémica

El congresista colombiano, Miguel Polo Polo, volvió a desatar la polémica en las redes sociales luego de comparar el aspecto físico de la vicepresidenta Francia Márquez con el aumento de los precios en el país.

"Más inflación y se revienta. Y los niños de La Guajira y Chocó muriéndose de hambre", escribió en su cuenta de Twitter el representante de la oposición, acompañando su mensaje con dos fotos de Márquez, una actual y otra de años atrás en la que se la ve con unos kilos menos.

¡¡Más inflación y se revienta!! Y los niños de la guajira y choco muriéndose de hambre pic.twitter.com/pgfrfJRPZ1 — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) January 6, 2023

El congresista quiso de esa forma hacer referencia a la inflación, que en 2022 llegó al 13,12 %, la más alta en las últimas dos décadas, aumentando un 1,26 % el costo de vida de los colombianos solo en diciembre.

Las críticas no se hicieron esperar entre los cibernautas, muchos de los cuales calificaron de "bajeza" ese tipo de argumentos para criticar a la vicemandataria y llamaron a Polo Polo a "ejercer una oposición con altura".

"Eso no se hace, burlarse del físico de una persona, no se hace. Es caer en las mismas prácticas de ellos. Más altura en el debate, el respeto por la dignidad de los demás no puede perderse", comentó Enrique Gómez, excandidato presidencial y opositor al Gobierno de Gustavo Petro.

Asimismo, los usuarios cuestionaron los comentarios del joven congresista acerca de la crítica situación en la Guajira y Chocó, departamentos que han registrado las mayores incidencias de pobreza monetaria extrema en años.

"¿Cómo así? ¿Es que hay niños que mueren de hambre en este país desde el pasado mes de agosto? ¿Antes de la fecha todos los niños de este país comían todos los días, en especial en Chocó y la Guajira?", se pregunta una internauta.

"Cuando se carece de argumentos, se procede al insulto, difamación y mentiras. Lo que este individuo hace como funcionario público contra otro como el de vicepresidente, se debe rechazar", manifestó un cibernauta, que apela a la autoridades competentes a abrir una investigación contra Polo Polo.

Mientras tanto, grupos afines al Gobierno aprovecharon la polémica para criticar a la oposición. El senador del Pacto Histórico y presidente del Senado, Roy Barreras, tachó de "ofensiva y decadente" la derecha colombiana. "La democracia merece una oposición más decente", agregó.

El congresista salió al paso de estas críticas afirmando que no es "ningún gordofóbico" y que con sus comentarios quiso denunciar "que no es posible que en el país haya hambre y este Gobierno le ponga más impuestos a la comida de los pobres, mientras esta señora se da banquetes y habla de la igualdad".

Polémicas previas

No se trata de la primera vez que Polo Polo cuestiona a Márquez. Recientemente, criticó la decisión de establecer el Ministerio de Igualdad, que estará encabezado por la vicepresidenta, calificándolo de "regalo" que le dio el presidente Gustavo Petro para que no molestara y "se colocara, por fin, a hacer algo".

En otra ocasión, después de que Márquez fuera escogida por el periódico británico Financial Times como una de las 25 mujeres más influyentes del mundo, dijo que ella era una "lástima y vergüenza para la raza negra".

El pasado mes de agosto, tuvo que retractarse después de haber llamado "ladrona" y "estafadora" a la vicemandataria, con la que alcanzó un acuerdo conciliatorio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.