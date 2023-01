La KFOR rechaza la petición de Belgrado de desplegar fuerzas serbias en Kosovo

Según indicó el presidente serbio, la KFOR no ve la necesidad en ese despliegue.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha declarado este domingo que la KFOR, como se conoce la misión de la OTAN para el mantenimiento de la paz en Kosovo, ha rechazado la solicitud de Belgrado de desplegar fuerzas serbias en territorio kosovar.

En su respuesta al Gobierno serbio indicaron desde la KFOR que creen que no hay necesidad de un despliegue militar a esa región, señaló Vucic.

A mediados de diciembre del año pasado, Belgrado envió una solicitud al comandante de la misión para enviar a la autoproclamada república a 1.000 miembros de su Ejército y Policía, de conformidad con la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU.

"No creo que haya posibilidad de que acepten nuestra petición, no porque sea malo. Si lo pensaran mejor, contribuiría a la paz, [...] a una visión del futuro completamente diferente y la posibilidad de encontrar algunas soluciones de compromiso. Sin embargo, ellos no quieren ni escuchar, porque es un dedo en el ojo de aquellos que creen que tienen derecho a decidir sobre nosotros sin nosotros", expresó anteriormente Vucic, luego de que el Gobierno serbio aprobara por unanimidad el 15 de diciembre hacer la petición.

Entrevistado por Pink TV esta mañana, el mandatario serbio indicó que recibió la carta con la negativa el 6 de enero, la Nochebuena de la Navidad ortodoxa, agregando que le parece inapropiado enviar esa respuesta durante una fiesta así.

Más información, en breve.