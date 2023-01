Branson cuenta cómo "saltó" de la cama y encontró a Musk en su casa antes de su vuelo espacial

El multimillonario británico Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, relató en una entrevista este fin de semana cómo Elon Musk lo sorprendió en su casa la noche antes de su primer vuelo espacial en julio de 2021.

Hablando con el diario The Sunday Times, Branson contó que a eso de las 2:30 de la madrugada Musk llegó en una visita sorpresa a su vivienda en el estado de Nuevo México (EE.UU.), para desearle lo mejor en esa primera misión. Branson se despertó en medio de la noche y encontró al presidente ejecutivo de SpaceX descalzo en la cocina de la planta baja, después de que alguien lo dejara entrar.

"Me desperté dos horas antes de lo que debía y salté de la cama. Luego me di cuenta de que me había equivocado de hora, pero para entonces ya estaba completamente despierto", recordó el magnate británico. A continuación, Branson bajó a la cocina para tomar una taza de café y fue cuando encontró a Musk.

"Estaba allí con su bebé. Básicamente, es un animal nocturno. Realmente no duerme por la noche", reveló el fundador de Virgin Galactic. Finalmente, los dos empresarios prepararon un té y se sentaron afuera, "bajo las estrellas", para charlar.

Tras ello, Musk acompañó a Branson al cosmódromo desde donde despegó. El fundador de Virgin Galactic completó con éxito su primer vuelo suborbital de 90 minutos a bordo de la nave SpaceShipTwo VSS Unity.

Vuelos de interés mútuo

Virgin Galactic tiene programado realizar un próximo vuelo con turistas en verano y Musk está entre los potenciales pasajeros.

El director de Tesla preferiría a Virgin Galactic para este tipo de vuelos ya que SpaceX está más enfocada en los viajes orbitales y a mayor distancia.

"Hay una gran diferencia entre los vuelos espaciales orbitales y suborbitales que el público no aprecia del todo", explicó Musk a The Times hace 12 años. "Para hacer un vuelo espacial orbital, se debe tener una velocidad terminal 25 veces la velocidad del sonido, o Mach 25. Mientras, en un suborbital puede salir con una velocidad terminal como Mach 3", agregó.

"No estoy seguro de cuándo exactamente, pero tengo la intención de volar en esta cosa", dijo en aquel entonces sobre las naves aeroespaciales de Virgin Galactic.

A su vez, Branson declaró en abril pasado que quisiera volar con SpaceX.