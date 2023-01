Reportan que Rishi Sunak podría perder su escaño en las elecciones de 2024

El primer ministro británico, Rishi Sunak, y 15 ministros de su gabinete corren el riesgo de perder sus escaños en las elecciones generales en 2024, según una encuesta de Focaldata para la campaña de la sociedad civil Best for Britain, a la que The Independent tuvo acceso.

Altos cargos del Partido Conservador, incluidos el vice primer ministro del Reino Unido, Dominic Raab, y el secretario de Salud, Steve Barclay, corren el riesgo de ser derrotados en las elecciones previstas para 2024.

El secretario de Asuntos Exteriores, James Cleverly; el secretario de Defensa, Ben Wallace; el secretario de Economía, Grant Shapps; la secretaria de Medioambiente, Therese Coffey; y la presidenta de la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, también podrían perder sus escaños, entre otros.

Solo cinco integrantes del gabinete conservarían sus puestos: Jeremy Hunt, secretario de Hacienda; Suella Braverman, secretaria del Interior; Michael Gove, secretario de Vivienda; Nadhim Zawawi, canciller del Ducado de Lancaster; y Kemi Badenoch, secretaria de Comercio Internacional.

"El gabinete de Sunak no merece nada menos que una aniquilación", señaló Naomi Smith, directora ejecutiva de Best for Britain, un grupo multipartidista británico de defensa de los valores internacionalistas. No obstante, añadió que "los votantes indecisos podrían lanzarles un salvavidas".

Así, se estima que la elevada proporción de votantes, que responden "no sé" en las encuestas, suelen inclinarse mayoritariamente por el Partido Conservador y podrían seguir apoyando la bancada de Sunak en las próximas elecciones generales.

Las promesas de Sunak

En su discurso inicial del año, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, presentó cinco promesas al pueblo británico para hacer frente a los problemas más graves del país y reforzar su candidatura para las próximas elecciones.

Su lista de promesas incluye: reducir a la mitad la inflación, impulsar la economía, reducir la deuda, recortar las listas de espera del Servicio Nacional de Salud y detener las embarcaciones que transportan inmigrantes ilegales a través del canal de la Mancha.

"Reconstruiremos la confianza en la política a través de la acción [...] Así que les pido que nos juzguen por el esfuerzo que hagamos y los resultados que consigamos", concluyó el líder británico.