"Quiero la reconciliación, pero primero hace falta rendir cuentas": el príncipe Enrique defiende sus memorias reveladoras

El príncipe Enrique, duque de Sussex, concedió este domingo una entrevista a la cadena ITV, donde defendió su libro autobiográfico y reveló nuevos detalles sobre su relación con la familia real británica.

El hijo menor del rey Carlos III y Diana de Gales acusó al Palacio de Buckingham de no demostrar "absolutamente ninguna voluntad" de reconciliarse con él y su esposa, Meghan Markle, después de que ambos renunciaran a la familia real en 2020. Según sus declaraciones, él intentó cambiar la situación. "He escrito cartas y he enviado correos electrónicos a los distintos miembros de la familia. Quiero la reconciliación, pero primero hace falta rendir cuentas. No puedes seguir diciéndome que estoy delirando y que soy un paranoico cuando todas las pruebas están acumuladas", explicó.

Asimismo, acusó a la reina consorte, Camila, de filtrar información privada a la prensa. "Comenzaron a aparecer historias en todos los periódicos sobre sus conversaciones privadas con Guillermo. Historias que contenían detalles milimétricos y precisos, ninguno de los cuales procedía de Guillermo, por supuesto. Solo podrían haber sido filtrados por la otra persona presente", explicó.

Además, defendió su decisión de contar al público partes desagradables de su vida que dañan la imagen de algunos de sus familiares. Recordó que era precisamente eso lo que le hacía su propia familia al "informar a la prensa" sobre los pormenores de su propia vida privada.

Por otra parte, el príncipe Enrique manifestó en la entrevista, con el periodista británico Tom Bradby, que todavía cree en la monarquía, aunque tiene dudas sobre si desempeñará algún papel en el futuro.