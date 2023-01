Sony y Honda presentan un coche eléctrico (VIDEO)

Sony Honda Mobility Inc., una empresa conjunta de Honda Motor y Sony Group, ha presentado un prototipo de su vehículo eléctrico, que se ha lanzado bajo la marca AFEELA. La presentación ha tenido lugar en una rueda de prensa celebrada durante la CES 2023, la feria tecnológica que se celebró en Las Vegas entre el 5 y el 8 de enero.

La experiencia de Sony Group Corp. y Honda Motor Co. se utilizará en el desarrollo y producción de vehículos eléctricos bajo la nueva marca, señaló el consejero delegado de Sony Honda Mobility, Yasuhide Mizuno, al presentar el nuevo coche. La compañía también se ha asociado con Qualcomm Inc. y Epic Games Inc. para garantizar que el vehículo esté conectado a la red 5G y para que, además, tenga acceso a entretenimiento destinado a sus pasajeros y conductores, según un comunicado de la compañía.

El sedán eléctrico AFEELA está equipado con 45 sensores, que incluyen cámaras, radares y sensores ultrasónicos. El director de Qualcomm, Cristiano Amon, dijo durante la presentación que el nuevo producto es un "vehículo definido por 'software'".

Según la presentación, la compañía comenzará a repartir los pedidos anticipados en EE.UU. durante la primera mitad de 2025. Las entregas que no sean anticipadas a los clientes de este mismo país se realizarán en la primavera de 2026. Los coches se ensamblarán en Estados Unidos, en las plantas de Honda en Ohio, según Japan Today.

"Se requieren actualizaciones continuas de 'software' y computación de alto rendimiento para lograr una movilidad inteligente", precisó Yasuhide Mizuno. "Con este fin, trabajaremos en estrecha colaboración con Qualcomm", añadió.

A su vez, Amon señaló que Qualcomm brinda su plataforma Snapdragon Digital Chassis, que es un conjunto de 'software' y 'hardware' para diseñar automóviles y desarrollar tecnologías de conducción autónoma, entre otras funciones. Además, ayudará en las actualizaciones periódicas del auto.

Japón será el mercado local de Honda, aunque también se comercializará en otros lugares, como Europa, pero no se han fijado fechas.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!