La actriz Bella Thorne revela haber sido sexualizada por un director cuando tenía 10 años

La actriz estadounidense Bella Thorne develó un incómodo episodio de su niñez, cuando apenas comenzaba su carrera. Hablando en el pódcast 'High Low with EmRata', de Emily Ratajkowski, Thorne aseguró que perdió una oportunidad de trabajo cuando tenía 10 años tras ser sexualizada por un director de 'casting'.

"El director de 'casting' llamó a mi agente y el agente llamó a mi madre, y dicen: 'Ella no va seguir adelante porque el director sintió que estaba coqueteando con él y eso lo hizo sentir realmente incómodo", recordó la también modelo, de 25 años, quien subraya que el episodio la vuelve "loca" hasta el día de hoy.

La estrella de la serie de Disney 'Shake It Up' ('A todo ritmo', en Hispanoamérica) confiesa sentirse confundida sobre las razones que habrían hecho pensar al hombre llegar a tal conclusión.

"En una sesión con el director realmente no puedes decir o hacer nada. Haces la escena, dices 'hola' y te vas. No hay tiempo para ir a sentarse en su regazo o hacerle sentir incómodo", explicó.

De cualquier modo, Thorne encuentra inexplicable e inaceptable el simple de hecho de pensar que una niña de esa edad pueda hacer algo así. "Me importa una mie*** qué dije. No me importa si dije: '¡cómeme el co** ahora mismo!'. ¡Tenía 10 años! ¿Por qué se te ocurre pensar eso?", afirmó exaltada.

Ratajkowski, quien explora en su programa la sexualización de las mujeres en la industria del cine, afirma que la historia de Thorne es una descripción precisa de "Hollywood, la pedofilia y la sexualización de los niños".

Thorne incursionó como modelo infantil con apenas seis semanas de edad y su primera aparición en una película fue a los seis años. Creció en Hollywood y afirma haber sufrido otras experiencias similares. En una entrevista de 2017, dijo haber sido abusada sexualmente cuando era una adolescente.