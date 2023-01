Un 'abogado' de inteligencia artificial por primera vez asesorá a un humano durante un juicio en EE.UU.

Un sistema de inteligencia artificial, desarrollado por la empresa DoNotPay, hará su debut en febrero en una corte estadounidense y asesorará por primera vez a una persona ante un tribunal, dándole instrucciones al acusado sobre qué decir durante el juicio, informa NewScientist.

Hasta el momento no se ha dado conocer el lugar donde se llevará a cabo el juicio ni el nombre del imputado. Sin embargo, se sabe que este enfrenta cargos por conducir con exceso de velocidad, y que únicamente responderá y declarará lo que el 'software' le indique.

De acuerdo a Joshua Browder, fundador de DoNotPay, en la mayoría de los países está prohibido usar un 'smartphone' o una computadora conectados a un dispositivo de comunicación intraauricular. Sin embargo, apunta, en este caso el 'software' será utilizado en una jurisdicción en la que, gracias a un vacío legal, el dispositivo puede considerarse como un audífono, por lo que "técnicamente está dentro de las normas".

¿Cómo funciona el 'software'?

A través de un teléfono inteligente, el sistema escuchará todas las intervenciones durante la audiencia y, a partir de los alegatos que registre, dará instrucciones al acusado, por medio de un auricular, sobre lo que debe decir.

No obstante, la inteligencia artificial fue entrenada para ceñirse a los hechos y no tergiversarlos en aras de ganar el caso. Asimismo, la herramienta ha sido configurada para que no responda automáticamente a las declaraciones. "A veces el silencio es la mejor respuesta", afirmó Browder.

Puesto que se trata de una prueba, la compañía se ha comprometido a pagar las multas que puedan imponérsele al acusado en caso de perder el juicio.

DoNotPay se lanzó en 2015 como un 'chatbot' que proporcionaba asesoramiento legal en torno a cuestiones de consumo, basándose en gran medida en conversaciones planificadas. Desde entonces, señaló Browder, se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en entrenar a la inteligencia artificial en jurisprudencia para que fuera útil en un juicio.

Ahora, la aplicación es capaz de asesorar en una amplia gama de temas, como leyes de tránsito o migración. La compañía destaca que hasta el momento el 'software' ha intervenido en cerca de 3 millones de casos en Reino Unido y EE.UU.

