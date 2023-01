El ELN advierte que la mesa de diálogo de paz con el Gobierno de Colombia está en crisis

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia advirtió este lunes que la mesa de diálogo de paz con el Gobierno de Gustavo Petro ha entrado en una crisis tras la declaración unilateral que hizo Bogotá sobre el inicio de un cese al fuego bilateral que, según el grupo insurgente, no fue acordado y está pendiente de evaluar y discutir.

El grupo armado indicó en un comunicado que el anuncio que hizo Petro el pasado 31 de diciembre, donde decreta "el cese al fuego bilateral, temporal y de carácter Nacional" con cinco grupos armados, entre ellos el ELN, a partir del 1 de enero de 2023 y durante al menos seis meses, es una medida que "no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el primer ciclo" de conversaciones realizado en Caracas, Venezuela.

"Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa", explicó la guerrilla, que recuerda que la decisión gubernamental los obligó a emitir un "comunicado aclaratorio" para expresar que "el cese el fuego bilateral es un tema que está pendiente discutir" y sobre el cual aún no han logrado ningún acuerdo.

Por ello, el ELN considera que no pueden aceptar como bilateral "una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso".

En ese sentido, la guerrilla advierte que el decreto del presidente Petro "no compromete al ELN" a cumplirlo, aunque indica que es un tema que puede abordarse en México, "después de concluirse los temas que quedaron pendientes" en la primera ronda de diálogo en Caracas que se realizó entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de 2022.

En respuesta, el Gobierno de Colombia tomó la decisión de suspender la medida con el ELN y pidió al grupo guerrillero que declare una "tregua verificable". De momento, las fuerzas militares y policiales mantienen sus acciones contra el grupo armado.

Sobre el segundo ciclo de negociaciones

El ELN agregó que, a pesar de la actual crisis, su delegación para los diálogos está atenta para continuar con el segundo ciclo de negociaciones, que está previsto que se desarrolle en México y que fue uno de los puntos acordados en Caracas.

Sin embargo, la guerrilla considera que es "necesario tratar los últimos acontecimientos" para "tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la mesa".

"En los acuerdos del primer ciclo, se acordó conformar un equipo para las declaraciones y comunicaciones conjuntas, para informar de manera objetiva, oportuna, clara y transparente, sobre el desarrollo y avances del proceso de diálogos", dijo el grupo armado.

Además, el ELN invitó a los medios de comunicación "a mantener la veracidad y la imparcialidad, para que la opinión pública pueda acceder a la información de ambas partes, que le permita jugar un papel protagónico en la construcción de la paz".

"Si en estos diálogos de paz se implementan los procesos participativos en la búsqueda de los consensos, permitirá al país tener estabilidad y prosperidad; pero, si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos", advirtió.

Para el grupo armado, la participación democrática de la sociedad es la salida que "permite lograr los mejores diagnósticos de los principales problemas que padece el país, así como la búsqueda de las soluciones estructurales que permitan una nueva Colombia".