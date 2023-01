Publicaciones con el lema 'muerte a Jameneí' no violan las políticas de Meta, dice el consejo que supervisa su contenido

Tras la revisión del consejo asesor de contenido de la compañía, se decidió que esta frase podía interpretarse como un "eslogan político y retórico, no como una amenaza creíble".

Meta (calificada en Rusia como organización extremista) anuló este lunes su decisión de eliminar una publicación en Facebook con el lema 'muerte a Jameneí' para criticar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, alegando que no infringía una norma comunitaria sobre violencia e incitación de la empresa, que prohíbe las amenazas violentas. Además, autorizó el uso de la frase en el contexto de las manifestaciones en el país.

De acuerdo con un comunicado del consejo asesor de contenido, un órgano que "revisa las decisiones más complejas y relevantes que toma Facebook en relación con el contenido publicado" en las redes sociales de Meta, la frase 'marg bar Khamenei' ('muerte a Jameneí', en español) bajo una caricatura del líder iraní, en la que su barba formaba un puño que sujetaba a una mujer encadenada y con los ojos vendados, que usaba un hiyab, publicada por un usuario de la red social en el 2022 en medio de las protestas masivas en el país, podría interpretarse como un "eslogan político y retórico, no como una amenaza creíble".

"La traducción literal de 'marg bar' es 'muerte a'. Sin embargo, también se usa de forma retórica para referirse a 'abajo'. El eslogan 'marg bar Khamenei' se usó con frecuencia en manifestaciones en Irán durante los últimos 5 años, incluidas las manifestaciones que se realizaron durante el 2022", reza el comunicado.

Así, según la explicación, después de que un moderador determinara que la publicación "infringía la norma comunitaria sobre violencia e incitación de Meta y la eliminó", el autor apeló dichas medidas. Al mismo tiempo, se señala que la compañía sostuvo que el contenido infringía la norma, "pero aplicó una concesión de interés periodístico, que permite conservar el contenido si el interés público supera el riesgo de daño", y restauró la publicación.

Explicación

"El consejo determinó que eliminar la publicación no fue una medida coherente con las normas comunitarias de Meta, sus valores o sus responsabilidades con los derechos humanos. [...] En el contexto de la publicación, y de la situación social, política y lingüística más amplia de Irán, 'marg bar Khamenei' debió interpretarse como 'abajo'. Se trata de un eslogan político y retórico, no de una amenaza creíble", subrayó.

Además, de acuerdo con la decisión, el consejo "hace hincapié en la importancia del contexto" durante la evaluación de tales eslóganes. Por ejemplo, aseguró que esta frase no puede equipararse con las afirmaciones "muerte a", dirigidas a los políticos durante el asalto al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021, que deberían eliminarse de inmediato conforme a la política sobre violencia e incitación, ya que esos funcionarios "claramente estuvieron en riesgo y las afirmaciones 'death to' ('muerte a') no suelen usarse como recursos políticos retóricos en inglés, como se hace en otros idiomas".

"La centralidad del lenguaje y el contexto deben reflejarse en las políticas de Meta, así como en las pautas que otorga a los moderadores. Esto tiene especial importancia cuando se evalúan amenazas hechas a dirigentes estatales, quienes legítimamente pueden enfrentar críticas y voces opositoras", afirmó, señalando que recomienda a Meta modificar las instrucciones para los moderadores en las que indique que, "en el contexto de las manifestaciones en Irán, la frase 'marg bar Khamenei' no infringe la política" de la plataforma.