Trump pregunta si el FBI registrará la Casa Blanca tras el hallazgo de documentos clasificados en una institución relacionada con Biden

El expresidente de EE.UU. Donald Trump preguntó este lunes si el FBI planeaba registrar la Casa Blanca después de que documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de EE.UU. fueran descubiertos en un centro de estudios de Washington.

"¿Cuándo el FBI va a registrar las casas de Joe Biden, quizás incluso la Casa Blanca?", escribió el exmandatario en un post en su red social Truth Social, agregando que "estos documentos definitivamente no fueron desclasificados".

Cerca de 10 documentos fueron descubiertos el pasado 2 de noviembre, días antes de las elecciones de mitad de mandato, en la oficina de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, según informó este lunes CBS News, citando a un abogado de la Casa Blanca. Se trata de un 'think tank' inaugurado en 2018 que alberga programas académicos y eventos relacionados con la política exterior.

Biden utilizó el espacio de las oficinas desde mediados de 2017 hasta el inicio de su campaña presidencial en 2020. El personal del centro está formado en gran parte por antiguos funcionarios de la Administración Obama, muchos de los cuales lo han dejado para trabajar en la Administración Biden.

Los reportes no revelan ni el contenido de los documentos ni su nivel de clasificación. Sin embargo, una fuente familiarizada dijo a CBS News que los documentos no contenían secretos nucleares.

Cabe recordar, que, en enero de 2022, en la residencia de Mar-a-Lago de Trump se encontraron 15 cajas con documentos clasificados. Unos meses después, en agosto, agentes del FBI registraron de nuevo su mansión. Encontraron 11 lotes de documentos clasificados, incluidos algunos marcados como 'ultrasecretos'. Según The Washington Post, fueron confiscados 103 documentos clasificados y 18 materiales ultrasecretos.