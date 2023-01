Abren una segunda investigación contra Boluarte tras la masacre de Puno en Perú

El Ministerio Público de Perú abrió este martes una segunda investigación contra la presidenta Dina Boluarte por la masacre registrada ayer en Juliaca, departamento de Puno, al sureste del país, donde fallecieron 17 personas en medio de las protestas contra el Gobierno y la represión de la fuerza pública.

"El día de hoy estamos tomando la decisión de aperturar una nueva carpeta fiscal", dijo Benavides a la prensa local sobre la investigación que atenderá la Fiscalía tras los hechos en Puno.

La fiscal agregó que contra Boluarte ya existe otro proceso indagatorio de "deligencias preliminares" que adelanta su despacho sobre los hechos violentos ocurridos en diciembre pasado.

EN VIVO | Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, declara a la prensa. ►https://t.co/NWNKBvMXCKpic.twitter.com/8C0mGyVreK — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) January 10, 2023

El anuncio de la fiscal se da en medio de la ola de protestas que exige el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones, la renuncia de Boluarte y la liberación de Pedro Castillo.

La crisis política en Perú, agravada tras la destitución de Castillo, se ha recrudecido en los últimos días con la fuerte represión de la fuerza pública contra los manifestantes, que deja un total de 45 fallecidos desde que iniciaron las protestas, el pasado 7 de diciembre.

En esta denuncia responsabilizamos por muertes y heridos ocurrido en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca. Si la Fiscal actuó con celeridad frente a presuntos actos de corrupción, hoy corresponde q frente a la defensa de la vida e integridad actúe con mayor urgencia. https://t.co/4JTOUXlFfi — Ruth Luque (@RuthLuqueIbarra) January 10, 2023

Tras la masacre de Puno, la congresista Ruth Luque presentó ante la Fiscalía una denuncia penal contra Boluarte, el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros altos funcionarios de gobierno por los presuntos delitos de "homicidio calificado y lesiones graves en calidad de autores mediatos".

Luque exigió a la Fiscalía que las muertes registradas en Perú no queden impunes y detalló que en su denuncia responsabilizan a Boluarte, Otárola y otros ministros por las muertes y heridos registrados en Andahuaylas, Huamanga, Pichanaki y Juliaca.

"Si la fiscal actuó con celeridad frente a presuntos actos de corrupción, hoy corresponde que frente a la defensa de la vida e integridad actúe con mayor urgencia", agregó la parlamentaria peruana.

Boluarte, por su parte, ha dicho que no entiende el motivo de la continuidad de las protestas y asegura que ella no puede dar respuesta a todas las demandas de los manifestantes.

"¿En protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. Ya les he explicado que los cuatro puntos políticos no están en mis manos. Lo único que estaba en mis manos es el adelanto de elecciones y ya lo propusimos en el Congreso", dijo Boluarte, quien aseguró que las manifestaciones son solo "un pretexto para seguir generando caos en las ciudades".

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos!