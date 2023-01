Biden se pronuncia tras el hallazgo de documentos clasificados de su vicepresidencia

El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este martes que no sabía que los documentos clasificados de su época como vicepresidente estaban en su oficina privada en Washington.

"Me sorprendió descubrir que habían algunos archivos gubernamentales que fueron llevados allí, a esa oficina", dijo Biden durante su rueda de prensa en México, donde participó en la Cumbre de Líderes de Norteamérica.

Cerca de 10 documentos clasificados de la época de Biden como vicepresidente de EE.UU. fueron descubiertos en noviembre en la oficina de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un 'think tank' inaugurado en el 2018, que alberga programas académicos y eventos centrados en política exterior.

Mientras tanto, varios congresistas republicanos, citados por la CNN, trazan un paralelo entre esta situación y el caso similar del exmandatario Donald Trump. "El presidente Biden ha sido muy crítico con el presidente Trump por llevar documentos clasificados a la residencia o cualquier lugar por error, y ahora parece que pudo haber hecho lo mismo", destacó el jefe del Comité de supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer. Asimismo, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, no comentó si los republicanos deben iniciar una investigación del caso de Biden, pero manifestó que la reacción a la situación similar de Trump fue guiada por consideraciones políticas.