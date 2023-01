Policía de México deja a un detenido esposado durante horas bajo una intensa lluvia (VIDEO)

La Policía de la ciudad mexicana de Tijuana, en Baja California, ha sido fuertemente criticada luego de que se diera a conocer, a través de redes sociales, un video en el que se observa a un detenido esposado y abandonado en la parte trasera de un vehículo patrulla mientras cae una fuerte lluvia.

En las imágenes se observa al detenido, aparentemente inconsciente, esposado a la intemperie en la caja de la patrulla tipo 'pick-up', con número 824-A1, adscrita a la delegación de Otay del municipio fronterizo.

De acuerdo a medios locales, dejaron al detenido, arrestado por una falta administrativa, durante horas bajo la tormenta.

Luego de que el video circulara en Internet, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que señala que ordenó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal, Fernando Sánchez González, investigar lo ocurrido y sancionar a quien resulte responsable de los hechos.

Por su parte, Sánchez González comentó que "no se tolerará ningún tipo de abuso de policías en contra de los tijuaneses" y enfatizó que la "encomienda" de la Policía es "servir y proteger" a la ciudadanía, y que "quien no cumpla con dicho compromiso no tiene cabida en la corporación".