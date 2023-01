Filtran detalles de los recién hallados documentos clasificados de la vicepresidencia de Biden

Los documentos clasificados que hallaron en un despacho privado que Joe Biden usó antes de asumir la Presidencia de EE.UU. incluían memorandos de inteligencia estadounidense y material con información sobre temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido, según una fuente que conoce los detalles del asunto citada este martes por la CNN.

En noviembre descubrieron una decena de documentos clasificados de los años en los que Biden era vicepresidente de EE.UU. en el despacho que tenía en las instalaciones del 'think tank' Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, inauguradas en el 2018. Se trata de una fundación que organiza programas académicos y eventos centrados en política exterior.

Según la fuente, los documentos estaban fechados entre 2013 y 2016 y se encontraban en tres o cuatro cajas que también contenía material impreso no clasificado regido por la Ley de Registros Presidenciales. Los reportes indican que la mayoría de los escritos descubiertos en el despacho tenían un significado personal para la familia Biden, incluidos los que tratan sobre los preparativos del funeral de Beau Biden, el difunto hijo del mandatario, así como cartas de condolencias.

Tras el hallazgo, el fiscal general Merrick Garland recibió un informe preliminar sobre la investigación de los documentos y ahora debe decidir cómo proceder en el caso. Una de las posibilidades es la apertura de una investigación criminal en toda regla, dijo una fuente policial. Garland asignó la investigación al fiscal federal de Chicago, John Lausch Jr.

El propio Biden ha asegurado que no sabía que los documentos clasificados de su época como vicepresidente estaban en su oficina privada de Washington. "Me sorprendió enterarme que algunos archivos gubernamentales estuvieran allí, en esa oficina", afirmó Biden durante una rueda de prensa en México, donde participó en la Cumbre de Líderes de Norteamérica.

Mientras tanto, varios congresistas republicanos, citados por la CNN, trazan un paralelismo entre esta situación y el caso, muy similar, del exmandatario Donald Trump. "El presidente Biden ha sido muy crítico con el presidente Trump por llevarse documentos clasificados a la residencia o cualquier lugar por error, y ahora parece que pudo haber hecho lo mismo", destacó el jefe del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer. Asimismo, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, no comentó si los republicanos deben iniciar una investigación del caso de Biden, pero manifestó que la reacción al caso de Trump fue guiada por consideraciones políticas.