Una mujer muere después de esperar 7 horas en la sala de emergencias de un hospital canadiense

Una mujer murió durante la víspera de Año Nuevo, en un hospital de la provincia canadiense de Nueva Escocia, después de esperar alrededor de siete horas para recibir atención médica, detalló este lunes a medios locales el esposo de la víctima, Gunter Holthoff.

El hombre relató que decidió llevar a su esposa, Allison Holthoff, al Centro Regional de Atención Médica de Cumberland (CRHCC, por sus siglas en inglés), ubicado a 20 minutos de su hogar, luego de que esta le manifestara que sentía dolores estomacales. Tras concluir el procedimiento de triaje, la mujer fue ingresada a una sala de emergencias improvisada que se encontraba en el vestíbulo del nosocomio.

De acuerdo con Holthoff, tanto él como otros pacientes que estaban en la sala alertaron al personal médico sobre el deterioro de la salud de su esposa, quien se encontraba acostada en posición fetal. "Le dije a la enfermera de triaje y a la señora de detrás del escritorio [de enfermería] que estaba empeorando", indicó Holthoff, señalando que "ella no estaba bien y tenía dolor".

Sin embargo, los trabajadores del hospital ignoraron las suplicas del hombre. Gunter Holthoff mencionó que después de permanecer por siete horas en el departamento de Urgencias, su esposa comenzó a gritar de dolor y a solicitar auxilio. "Siento que me estoy muriendo. Me van a dejar morir aquí", dijo Allison a su marido. Fue en este preciso momento cuando el personal médico brindó la atención médica que la mujer requería.

Desafortunadamente, la afectada sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba en el área de rayos X, por lo que tuvieron que practicarle reanimación cardiopulmonar en al menos tres ocasiones. Los especialistas encontraron una hemorragia interna en el cuerpo de la mujer, aunque no determinaron el origen del sangrado. Según Gunter Holthoff, los médicos hicieron un llamado para no realizar una cirugía, ya que las probabilidades de que su esposa sobreviviera eran bajas. Finalmente, Allison Holthoff falleció a las 23:30 de la hora local (04:30 GMT del 1 de enero de 2023) a la edad de 37 años.

Exigiendo una investigación de los hechos

Los familiares, junto con varios políticos provinciales, están solicitando a las autoridades de Nueva Escocia que se investigue la muerte de Allison Holthoff, al mismo tiempo exigen que se emprendan acciones con el fin de solucionar las deficiencias del sistema de salud de la región.

"Es por eso que estamos solicitando una investigación, para que la familia tenga esas respuestas", declaró la miembro de la Cámara de la Asamblea de Nueva Escocia, Elizabeth Smith-McCrossin, quien reiteró que no han tenido respuesta de la Administración local. "Estoy escuchando a cientos de personas en la comunidad que preguntan: ¿Por qué no se dice nada? ¿Por qué no se hace nada?", precisó.

Por su parte, la ministra de Salud de Nueva Escocia, Michelle Thompson, subrayó que se realizará "una revisión de calidad" para comprender qué fue lo que sucedió con Allison Holthoff el día que ingresó al CRHCC. Asimismo, aseguró que los resultados de la investigación serán entregados únicamente a los familiares. Por otro lado, el primer ministro de Nueva Escocia, Tim Houston, se comprometió a "mejorar la atención médica" de manera inmediata.

La coordinadora provincial de la Coalición de Salud de Nueva Escocia, Alexandra Rose, recalcó que el sistema de salud en esta provincia canadiense está en una "situación desesperada". Rose mencionó que la causa en los retrasos en las salas de emergencia de los hospitales se deben a la falta de atención médica primaria. El pasado mes de octubre, la Autoridad de Salud de Nueva Escocia especificó que el CRHCC estaba experimentando escasez de personal, hacinamiento en las unidades de pacientes hospitalizados y un aumento en el número de personas enfermas.