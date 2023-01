Dmitri Bivol es el primer ruso elegido boxeador del año por la Asociación de Escritores de Boxeo de EE.UU. en 84 años

La Asociación de Escritores de Boxeo de EE.UU. (BWAA, por sus siglas en inglés) eligió a Dmitri Bivol como el boxeador del año 2022. Así, el campeón invicto ruso (21-0-0) se convierte en el primer púgil de su país en recibir este reconocimiento en los 84 años de historia del prestigioso premio.

Entre los nominados se destacaban distinguidos representantes de este deporte, como la estrella emergente de 2022, el dominicano Héctor Luis García, los estadounidenses Devin Haney y Jesse 'Bam' Rodríguez, además de los japoneses Naoya Inoue y Kenshiro Teraji.

Finalmente, la BWAA se decantó por Bivol basándose en su victoria sobre el campeón indiscutible de los supermedianos, Saúl 'Canelo' Álvarez, en mayo pasado y por su actuación contra Gilberto 'Zurdo' Ramírez en noviembre, en la que fue la primera derrota para el deportista latinoamericano. Así, defendió su título de campeón mundial en peso semipesado dos veces el año pasado.

"Este es un gran honor. Estoy muy feliz. Me alegra oír hablar de este logro histórico. Solía ​​buscar a quiénes habían sido ganadores de premios anteriores cuando era niño y ahora soy uno de ellos. He dejado mi huella en la historia del boxeo para siempre", escribe la BWAA citando a Bivol.

En diálogo con el canal ruso de deportes Match TV, el campeón confesó que no conocía el premio, pero cuando se enteró quiénes lo habían recibido, como Muhammad Ali, George Foreman, se sintió muy emocionado. "Me di cuenta de que eran las personas con las que yo aprendí a boxear. Todas son leyendas del boxeo en el pasado […] Ahora he tenido la oportunidad y puse mi nombre allí también. Eso es algo muy positivo, me alegra y me motiva a seguir adelante", afirmó.

