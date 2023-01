Detienen a 11 sospechosos del atentado contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva

Elementos de la seguridad pública de la Ciudad de México detuvieron la madrugada de este miércoles a 11 personas presuntamente involucradas en el tiroteo contra el periodista Ciro Goméz Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

Según explicó la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, las detenciones se realizaron en una serie de cateos simultáneos, en los que participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad local, miembros de la Policía, personal de la Fiscalía estatal y el Centro Nacional de Inteligencia.

"Reitero, no habrá impunidad", exaltó la funcionaria en el primer mensaje difundido al respecto, donde se informó del arresto de 10 sospechosos. Horas después, la gobernadora corrigió e informó que el número de los presuntos autores materiales detenidos era de 11.

Mas información en la conferencia de prensa a las 0930 hrs. https://t.co/YjlPfYrtV9 — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 11, 2023

Cae la pandilla de "Pool Pedro"

En conferencia de prensa, la mandataria local explicó que el arresto de los sospechosos se logro luego de un estudio minucioso de diversos videos recabados por cámaras de videovigilancia públicas y privadas y gracias al trabajo coordinado de las autoridades de inteligencia estatales y federales.

Como resultado del análisis, las autoridades capitalinas decidieron llevar a cabo un cateo simultáneo a 12 domicilios ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa, así como a dos casas de seguridad donde se presume que los sospechosos solían planear sus actividades delictivas, así como resguardar armas de grueso calibre y drogas.

En los sitios se logro aprehender a 11 personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva comandada por un hombre identificado como "Pool Pedro", según informó el secretario de Seguridad del estado, Omar García Harfuch, durante la conferencia.

🔺#ASÍ: Una célula delictiva relacionada a extorsión de comerciantes, liderada por Pedro "N" alias Pool, son detenidos en relación al atentado contra @CiroGomezL. pic.twitter.com/Q7jt8CPnTb — Carlos Zúñiga Pérez (@Carloszup) January 11, 2023

Entre los arrestados se encuentra la pareja sentimental del presunto capo, una mujer de nombre Daniela, además de otras personas encargadas de coordinar y colaborar con la organización criminal.

El grupo estaría involucrado en delitos de homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

En palabras de García Harfuch, la pandilla se caracteriza "por su alto grado de violencia, perpetrando homicidios contra integrantes de la misma célula por órdenes no acatadas".

Otras líneas de investigación

Si bien la información disponible hasta el momento sugiere que los responsables del atentado son los miembros de esta organización local, las autoridades aún no descartan la participación de otros grupos de injerencia nacional.

"No se descarta, los tenemos identificados como célula local, ya determinaremos si tienen algún tipo de comunicación. Es muy frecuente que células criminales de la Ciudad de México usen nombres del Cártel de Sinaloa o Jalisco por tener algún vínculo de comunicación y no porque sean partes, no queremos especular sino esperar los tiempos de las investigaciones", respondió el secretario tras ser cuestionado sobre los nexos del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la banda de "Pool Pedro".

En este sentido, Claudia Sheinbaum aseguró que se continuará trabajando en las pesquisas hasta agotar todas las hipótesis.

Crónica del atentado

De acuerdo con Omar García Harfuch, el análisis de las grabaciones permitió constatar que los agresores siguieron al periodista días antes del atentado y que en la noche de la agresión varios vehículos ya lo esperaban afuera de las oficinas de la televisora donde Gómez Leyva labora.

El funcionario detalló que a las 10:42 de la noche, un vehículo compacto se estacionó afuera de las instalaciones de la televisora, ubicadas en avenida Universidad, colonia Copilco, al sur de la ciudad. Minutos después otro automóvil de color gris arribo a la zona, del cual descendió un sujeto, quien se reunió con el conductor de una motocicleta.

#ÚltimaHora Esta mañana, @OHarfuch, secretario de Seguridad Pública de #CDMX, presentó la cronología del ataque contra Ciro Gómez Leyva y la huida de los agresores. pic.twitter.com/wmIh8uEjNh — Alejandra Aguayo (@alejandraguayoa) January 11, 2023

Poco más de diez minutos después, el vehículo gris fue capturado estacionándose en una calle cercana al domicilio del periodista en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón.

A las 11 de la noche, Gómez Leyva salió de su trabajo a bordo de su camioneta color gris. Durante el trayecto hacia su casa, el periodista fue resguardado por la parte delantera por el primer vehículo compacto y seguido de cerca por otra camioneta de color negro.

Una vez el también conductor de radio alcanzó la intersección donde estaba parqueado el vehículo gris, el automóvil compacto dio un enfrenón, con el propósito de que el profesionista detuviera su marcha. En seguida, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon a la altura de la cabeza del periodista, quien pudo sortear el atentado gracias a que los vidrios de su camioneta estaban blindados.

Así quedaron los vidrios blindados de la camioneta que conducía el periodista @CiroGomezL durante el ataque que sufrió esta noche afuera de su casa. Es muy grave que haya grupos que quieran acallar al periodista con balas. Toda la solidaridad a Ciro y condena total a la violencia pic.twitter.com/k4msfRslyB — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) December 16, 2022

Desde el primer momento las autoridades capitalinas se comprometieron a resolver el asunto, en tanto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó que habría Justicia por el delito, incluso cuando el mandatario ha denostado en más de una ocasión la labor del comunicólogo.

Más información, en breve.