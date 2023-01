VIDEO: Putin reprende al ministro de Industria por un trabajo "demasiado" lento

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó de "demasiado" lento el trabajo del Ministerio de Industria y Comercio ruso a la hora de entregar los pedidos a los fabricantes de aeronaves. En este contexto, el mandatario ordenó al ministro de Industria, Denís Mánturov, que garantice la firma de contratos en el plazo de un mes.

Durante una reunión con miembros del Gobierno, Putin escuchó el informe de Mánturov y llamó la atención sobre los planes anunciados para producir aeronaves y embarcaciones —destinadas tanto a uso civil, como militar— cuya realización se prevé hasta 2030.

"¡Es mucho tiempo! Demasiado", exclamó el presidente ruso. "Las empresas tienen que entender sus perspectivas, sus pedidos. Tienen que contratar mano de obra, tienen que mantener o ampliar su capacidad productiva, ¿entiende?", le dijo a Mánturov. "Necesitan entender cuánto pedirá el departamento militar, cuántos aviones civiles se van a solicitar. Algunas plantas no tienen ni un pedido para 2023", agregó.

En respuesta, el ministro aseguró que todos los procesos avanzan según lo previsto y "todo está hecho". "Denís Valentínovich, usted tiene 'todo hecho', pero no hay contratos. Se lo estoy diciendo", reiteró Putin. "Sé que en las fábricas no hay contratos, me lo dijeron los directores. ¿Por qué se está haciendo el tonto? ¿Cuándo estarán los contratos? Le estoy hablando de esto. Los directores de empresas me dicen 'no hay contratos', mientras usted ya tiene 'todo hecho'".

"Le pido que termine este trabajo dentro de un mes", continuó Putin. "¿No entendemos las condiciones en las que vivimos?", repitió, a lo que Mánturov contestó afirmando. "¿Entiende por qué hablé de esto? Me fijé en algunas formulaciones. Usted dijo: 'Lo haremos pronto'. ¿Qué quiere decir 'pronto'? Debe ser claro, preciso, comprensible", insistió.