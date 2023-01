Lula lamenta que Bolsonaro siga negando su derrota y tilda de "chiflados" a causantes de disturbios

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien asumió el cargo el pasado 1 de enero, lamentó este miércoles que el exmandatario Jair Bolsonaro siga sin reconocer su derrota en las pasadas elecciones.

"Lamentablemente el presidente que dejó el poder el 31 de diciembre no quiere reconocer la derrota. Aún hoy vi declaraciones suyas en que sigue sin reconocer la derrota", expresó Lula haciendo referencia a un video que publicó Bolsonaro en sus redes sociales –y que después borró–, en el que puso en duda el resultado de los comicios.

Lula brindó esta declaración durante un encuentro en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, con el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; el vicepresidente del Senado, Veneziano Vital do Rêgo, y otros diputados y senadores del país.

En la reunión, Lula también se refirió al asalto que perpetraron los bolsonaristas el pasado domingo a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia, y trató de restarle importancia a la magnitud de lo ocurrido.

"Lo que pasó aquí no me gustaría considerarlo como un golpe, me gustaría pensar en algo más pequeño, quién sabe, un grupo de chiflados que todavía no entienden que las elecciones terminaron, que todavía no quieren aceptar que la urna electrónica sea posiblemente el modelo electoral más perfecto que tenemos en todos los países del mundo", dijo el mandatario brasileño.

Asimismo, añadió: "Solo puedo considerar que se trata de un grupo de chiflados, de un grupo de personas con poco sentido del ridículo, porque ya presentaron recursos ante la Justicia, y la Justicia no solo reafirmó el resultado de las urnas, sino que condenó al partido que cuestionó las elecciones a pagar una cuantiosa multa", manifestó.

Agradecimiento

En la cita con los parlamentarios, Lula les agradeció por la aprobación del decreto presidencial que estableció la intervención en materia de seguridad pública en el Distrito Federal.

El decreto, que el mandatario firmó el domingo, fue aprobado el lunes en la Cámara de Diputados y al día siguiente en el Senado.

La medida, que se prolongará hasta el 31 de enero, le permite al mandatario movilizar a la fuerza militar en esa zona. El encargado de liderar la intervención es Ricardo García Capelli, actual secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia.