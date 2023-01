"Que me vaya perjudica a la compañía": el presidente de la UFC habla sobre su castigo tras abofetear a su esposa

"¿Necesito reflexionar? No, no necesito reflexionar. Les digo que estoy equivocado", señaló Dana White.

Dana White declaró este miércoles durante una rueda de prensa que el hecho de que abofeteara a su esposa en un festejo en Año Nuevo no tendrá repercusiones en su papel como presidente de la UFC.

"¿Me tomo 30 días libres? ¿Cómo me perjudica eso? [...] Que me vaya perjudica a la compañía, perjudica a mis empleados, perjudica a los luchadores, pero no me perjudica a mí", dijo White, al sostener que no será castigado por parte de la organización deportiva tras el incidente.

"¿Necesito reflexionar? No, no necesito reflexionar. [...] He estado en contra de esto. [...] Les digo que estoy equivocado", agregó.

Aseguró, además, que mantuvo conversaciones con Ari Emanuel, CEO de Endeavor, compañía madre de la UFC y, con el canal deportivo ESPN y "nadie está feliz con esto". No obstante, White manifestó que su castigo será tener que lidiar con lo ocurrido por el resto de su vida.

"Este es mi castigo, tendré que caminar por el tiempo que viva, sean 10,4 años u otros 25 años, y así es como me etiquetan ahora", expresó. "Mi otro castigo es que estoy seguro de que muchas personas, ya sean medios, luchadores, amigos o conocidos, que me tenían respeto podrían dejar de respetarme", añadió.