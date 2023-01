Macron dice que "no tiene que pedir perdón" a Argelia por su colonización

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que "no tiene que pedir perdón" a Argelia por el período en el que el país fue una colonia francesa.

"No tengo que pedir perdón, ese no es el punto. La palabra rompería los lazos. No pediré perdón a Argelia", dijo el mandatario durante una entrevista con Le Point, publicada este miércoles. "Lo peor sería concluir que pedimos perdón y cada uno sigue su propio camino", afirmó.

En ese contexto, Macron llamó "mirar de frente" a la historia francesa y reconocer que "hay algo indecible" o incluso "imperdonable". "La capacidad de enfrentar esta historia en el marco de una relación franco-argelina sana es la posibilidad de crear una relación bilateral normal y fructífera con el continente africano", destacó.

Además, el presidente señaló que espera ver "el deseo real" de su homólogo de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, para iniciar una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países. Francia espera que el líder argelino visite París en 2023, dijo Macron.

Cabe recordar que en agosto de 2022 Macron realizó una visita a Argelia en un intento de normalizar las relaciones entre París y Argel, que han sido a menudo tensas después de que el país africano alcanzara la independencia en 1962.

En octubre, los dos países firmaron una serie de acuerdos para cooperar en diferentes áreas. Entre los documentos firmados figuraban una declaración de intenciones en el ámbito del turismo; una carta de intención en el ámbito de la economía del conocimiento, la innovación y el espíritu empresarial; una declaración de intenciones sobre trabajo y empleo; un acuerdo de cooperación en el ámbito agrícola, desarrollo rural e industria agroalimentaria; otra declaración de intenciones sobre cooperación industrial y tecnológica y otros documentos en los ámbitos de la economía, el comercio, los derechos humanos y la cultura.