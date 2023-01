Liberan en México a dos de los tres comunicadores raptados en diciembre y exhibidos con cadenas

El periodista Jesus Pintor Alegre y el químico Fernando Moreno Villegas fueron liberados este jueves en Tierra Caliente, tras haber permanecido cautivos desde el pasado mes de diciembre, aparentemente por ser señalados como administradores del medio digital Escenario Calentano.

"Tenía yo venda y las manos esposadas", contó Pintor Alegre en un video difundido en redes sociales. El hombre, visiblemente emocionado, relató que los secuestradores estaban encapuchados y que no pudo distinguir quiénes eran.

Medios locales, citando a fuentes de la Fiscalía de Guerrero, afirman que ambos hombres fueron localizados con vida en horas de la madrugada cerca de el río Cuirio en Coyuca de Catalán.

Según el testimonio del periodista, los captores decidieron liberarlos después de darse cuenta de que ellos no eran los administradores del medio digital. "Fui acusado de ser editor o administrador de la página, una cuestión falsa y finalmente decidieron liberarnos", agregó Pintor Alegre.

#CoyucaDeCatalán 📍| El periodista Jesús Pintor y uno de los administradores de la página "Escenario Calentano", Fernando Moreno Villegas, fueron localizados con vida la madrugada de este jueves cerca de el río Cuirio en Coyuca de Catalán, informaron fuentes de la @FGEGuerrero. pic.twitter.com/c2KiiddbFb — RTG Noticias (@RTG_Noticias) January 12, 2023

Moreno Villegas, por su parte, detalló que no es periodista y que fue raptado el día 25 de diciembre. "Unas personas me llegaron por atrás, me ataron a los ojos, no alcancé ver quién, no vi nada. Solamente me dijeron 'súbete aquí' (...) Nos llevaron a un lugar y desconozco a dónde", relató.

"Ellos [los secuestradores] estaban comentando que yo era el administrador o el creador de la página de Escenario Calentano, pero no es cierto", aclaró. De acuerdo con su versión, el responsable del medio digital es García Aguilar, de quien desconoce el paradero.

"No hice ninguna publicación"

Moreno Villegas y García Aguilar fueron los dos hombres que aparecieron hace días en una grabación de pocos segundos, admitiendo que eran miembros del medio digital, mientras permanecían descalzos y atados de pies y manos por sus captores.

De acuerdo con la organización Periodistas Desplazados México, la grabación original fue difundida el 7 de enero a través del medio digital. Sin embargo, la publicación ya no se encuentra disponible.

En el video, ambos explicaban que su captura se produjo por haber difundido información en contra de diferentes personas que operan en la región de Tierra Caliente, una zona marcada por el crimen organizado que abarca partes del Estado de México, Guerrero y Michoacán.

#AlertaPrensa Tres reporteros del medio Escenario Calentano fueron privados de su libertad en la región de Tierra Caliente #Guerrero, hoy se difunde video donde se les ve encadenados. ¡Exigimos su aparición con vida! Atn@SEGOB_mx@EvelynSalgadoP@Mecanismo_MX@CNDH@ONUDHmexicopic.twitter.com/5GLBUSNJ8T — Periodistas Desplazados México (@PDesplazadosMX) January 10, 2023

No obstante, este jueves, Moreno Villegas recalcó que nunca había hecho ninguna publicación en ese medio y atribuyó toda la responsabilidad a García Aguilar, quien "no es periodista".

Escenario Calentano fue creado hace cinco años por Alan García y solía reportar sobre temas de inseguridad y violencia en la región. Recientemente, el medio había escrito notas relacionadas con la organización criminal La Nueva Familia Michoacana y, en particular, contra uno de sus líderes, José Alfredo Hurtado alias 'El Fresa', a quien en su última publicación, compartida el 14 de diciembre, denunciaron por extorsión.

Pintor Alegre, por su parte, residió por muchos años en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo, y trabajó como reportero de La Jornada en esa entidad. Según informa Milenio, el periodista no solía cubrir noticias de tipo policíaco.

En 2022 fueron asesinados 11 periodistas en México, siendo el país que no está en guerra más peligroso para ejercer la profesión, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras. Hasta diciembre, 27 periodistas también habían sido reportados como desaparecidos en el país.