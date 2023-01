¿Qué se sabe de Robert Hur, el fiscal especial del caso de los documentos clasificados de Biden?

Merrick Garland, el fiscal general de EE.UU., nombró este jueves a Robert Hur como fiscal especial del caso de los documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de EE.UU.

"Supervisó algunos casos más importantes vinculados con seguridad nacional, corrupción pública y otros casos de alto perfil del Departamento [de Justicia de EE.UU.]", dijo Garland sobre Hur. "Me aseguraré de que Sr. Hur reciba todos los recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo", agregó.

Biografía profesional

Presentando al fiscal especial, Garland detalló su experiencia profesional. En el 2003, se unió a la división criminal del Departamento, donde trabajó en asuntos de antiterrorismo, fraude corporativo y apelación. "De 2007 a 2014, el Sr. Hur sirvió como vicefiscal del distrito de Maryland, donde enjuició casos que oscilaron entre delincuencia violenta y fraude financiero", señaló. "En el 2017, Sr. Hur volvió al Departamento como el primer fiscal general adjunto. En el 2018, fue nombrado y confirmó servir como fiscal del distrito de Maryland", afirmó Garland, agregando que Hur investigó el caso de la exalcaldesa de la ciudad de Baltimore, Catherine Pugh, y dos casos en la Agencia de Seguridad Nacional, entre otros.

Mientras tanto, Hur emitió una declaración tras su nombramiento. "Llevaré a cabo la investigación asignada con juicio justo, imparcial y desapasionado. Tengo la intención de seguir los hechos de manera rápida y minuciosa, sin temor ni favor, y honraré la confianza que me otorgaron para que realice este servicio", destacó.

Caso de los documentos clasificados: ¿qué se sabe?

Cerca de 10 documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente de EE.UU. fueron encontrados en noviembre pasado en la oficina de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un 'think tank' inaugurado en el 2018 que alberga programas académicos y eventos centrados en política exterior. Sin embargo, la historia fue revelada solo esta semana.

Además, este jueves desde la Casa Blanca comunicaron que los abogados de Biden han descubierto documentos clasificados adicionales en el garaje de su residencia en Wilmington, en el estado de Delaware.

Mientras tanto, Biden se pronunció sobre el primer caso, diciendo que no sabía que los documentos clasificados estaban en su oficina privada en Washington. En cuanto a los documentos adicionales, aseguró que los archivos estaban en un garaje cerrado.